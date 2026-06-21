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Por Redacción Red43

Ya se puede visitar "No soy yo, es el lugar", la muestra de Mauro Riesco en el Melipal

La exposición del artista esquelense reúne pinturas inspiradas en los paisajes patagónicos y permanecerá abierta al público hasta el 9 de julio en el Centro Cultural Esquel Melipal.
Por Redacción Red43

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Quienes aún no la recorrieron tienen tiempo para hacerlo. La muestra de pinturas "No soy yo, es el lugar", del artista Mauro Riesco, continúa abierta al público en el Centro Cultural Esquel Melipal y podrá visitarse hasta el próximo 9 de julio.

 

La propuesta reúne una serie de obras que nacen de la relación del autor con los paisajes de la Patagonia, a partir de una mirada que combina la observación, la experiencia y la sensibilidad artística.

 

Según expresa el propio Riesco, su trabajo surge de aquello que los lugares dejan en quien los habita. "Pinto desde la experiencia, desde lo que observo y siento, intentando devolverle a los lugares una parte de todo aquello que dejó habitando en mí", señala.

 

 

 

Bajo el título "No soy yo, es el lugar", la exposición plantea una reflexión sobre cómo los territorios que habitamos también nos transforman y dejan huellas en nuestra forma de mirar el mundo.

 

La muestra puede visitarse en el Centro Cultural Esquel Melipal hasta el 9 de julio, ofreciendo una nueva oportunidad para acercarse al arte local y disfrutar de una propuesta que conecta pintura, identidad y paisaje patagónico.

 

 

 

R.G

 

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