Cerúndolo hizo historia en Queen’s y se quedó con el mayor título de su carrera

Francisco Cerúndolo alcanzó este domingo uno de los logros más importantes de su carrera al consagrarse campeón del ATP 500 de Queen’s, en Londres. Con esta victoria, el argentino levantó el quinto trofeo de su trayectoria en el circuito profesional y obtuvo por primera vez un torneo de la categoría ATP 500.

El triunfo también quedó marcado en la historia del tenis nacional. Cerúndolo se convirtió en el primer argentino en conquistar el tradicional certamen británico y en el primer representante del país en ganar un ATP 500 sobre césped desde que esta categoría fue creada en 2009. Además, sumó su segundo título en esta superficie, luego del obtenido en Eastbourne en 2023.

La consagración en Queen’s representa un salto significativo en la carrera del tenista argentino. Se trata de su primer título por encima de la categoría ATP 250 y lo convierte en apenas el octavo argentino en conquistar un ATP 500. Además, amplió su dominio en el historial frente a Paul, al que ahora supera por 6 victorias contra 2.

R.G