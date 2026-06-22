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Por Redacción Red43

Abren las inscripciones para feriantes y gastronómicos en la Expo Invierno

Del 16 al 19 de julio, de jueves a domingo, el espacio gestionado desde la Municipalidad invita a feriantes y manualeros a que se inscriban para tener su puesto en el Gimnasio Municipal.
Por Redacción Red43

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El Gimnasio Municipal volverá a ser escenario para la Expo Invierno 2026, ya tradicional espacio de encuentro para las vacaciones. Del 16 al 19 de julio, de jueves a domingo, el espacio gestionado desde la Municipalidad invita a feriantes y manualeros a que se inscriban para tener allí su lugar.

 


La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, explicó que la agenda de artistas y grupos de danza será realizada en base a inscripciones que se abrieron en verano: “será una fiesta para poder compartir y sobre todo para apuntalar y apoyar a nuestros productores y emprendedores, artesanos, que cada invierno y cada verano realizan esta tarea que es tan importante también para su economía”.

 


Paula Botto, desde Desarrollo Productivo, detalló que las planillas estarán disponibles desde hoy: “diferenciados para artesanos, manualeros, otro para gastronómicos y otro para emprendedores y productores. Eventualmente, quienes no se puedan registrar o tengan inconvenientes o quieran consultar, pueden acercarse desde hoy hasta el viernes presencialmente en la Oficina de Producción, en Perito Moreno 461, o también en el Melipal, en el mismo horario”.

 


Expectativa y demanda, las claves para anotarse lo antes posible: “esperamos más de 100 puestos, más de 100 emprendedores”.

 


La grilla podría sufrir modificaciones: “Se podrían sufrir modificaciones en vistas a la final del Mundial”, y la tarifa de inscripción para los puestos de comida sufrió un aumento desde la edición anterior: “sin embargo todos los artesanos, diseñadores y manualeros son sin costo, como venimos implementándolo en los últimos años, para estimular este sector que espera la Expo para generar su recurso económico”. 

 


Como otros años, se espera una gran afluencia de público “que aprovecha la época de las vacaciones para consumir las propuestas gastronómicas que van a estar presentes en bastante variabilidad, hay distintas ofertas, entonces tienen otro volumen de venta. Los artesanos, siempre estamos impulsándolos, sobre todo viendo que la semana siguiente va a ser el Día del Amigo, entonces también invitamos a todos a que compren sus regalos en la Expo”.

 


 

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