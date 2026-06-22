La Scaloneta va por la clasificación: Argentina enfrenta a Austria en Dallas

La Selección argentina ya se encuentra en el Dallas Stadium, donde este lunes enfrentará a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó al estadio y afrontará un duelo importante con la posibilidad de asegurar su clasificación a los 16avos de final.

Tras el triunfo por 3-0 ante Argelia en el debut, la Albiceleste buscará mantener el buen rendimiento y sumar tres puntos fundamentales en su camino dentro del torneo.

El partido se disputará desde las 14:00 horas y podrá verse en DSports, Telefé, TV Pública y TyC Sports.

En la previa del encuentro, Scaloni todavía no confirmó la formación titular y mantiene una sola duda en el ataque. El entrenador debe definir si el acompañante de Lionel Messi será Lautaro Martínez o Julián Álvarez, quien ya se encuentra recuperado y pelea por volver al once inicial en este partido.

R.G