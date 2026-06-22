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Por Redacción Red43

La Scaloneta va por la clasificación: Argentina enfrenta a Austria en Dallas

La Selección argentina ya llegó al Dallas Stadium para disputar este lunes un partido decisivo ante Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. Con una sola duda en el equipo, Scaloni busca sellar la clasificación.
Por Redacción Red43

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La Selección argentina ya se encuentra en el Dallas Stadium, donde este lunes enfrentará a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó al estadio y afrontará un duelo importante con la posibilidad de asegurar su clasificación a los 16avos de final.

 

Tras el triunfo por 3-0 ante Argelia en el debut, la Albiceleste buscará mantener el buen rendimiento y sumar tres puntos fundamentales en su camino dentro del torneo.

 

El partido se disputará desde las 14:00 horas y podrá verse en DSports, Telefé, TV Pública y TyC Sports.

 

En la previa del encuentro, Scaloni todavía no confirmó la formación titular y mantiene una sola duda en el ataque. El entrenador debe definir si el acompañante de Lionel Messi será Lautaro Martínez o Julián Álvarez, quien ya se encuentra recuperado y pelea por volver al once inicial en este partido.

 

 

 

R.G

 

 

 

 

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