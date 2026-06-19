¿Tu vecino gritó los goles antes que vos? Esta es la razón

Seguramente te ha pasado durante el Mundial 2026 escuchas los gritos de gol de tus vecinos y apenas unos segundos después ves la anotación en tu televisión o celular.

Aunque parezca un problema de internet, en realidad se trata de un fenómeno conocido como “latencia”, esto se refiere al tiempo que transcurre entre que ocurre una jugada en el estadio y llega a tu pantalla.

En un evento donde millones de aficionados siguen cada partido desde televisores, computadoras y teléfonos móviles, la velocidad con la que llega la señal se ha convertido en un tema cada vez más relevante.

La expansión de las plataformas digitales ha cambiado la forma de consumir futbol, pero también ha puesto sobre la mesa una pregunta frecuente entre los espectadores: ¿por qué algunos ven los goles antes que otros?

¿Cuál es la forma más rápida de ver un partido?



De acuerdo a múltiples investigaciones en transmisión de video, la televisión abierta digital sigue siendo una de las opciones con menor retraso, generalmente entre 2 y 8 segundos respecto a la acción real. Esto se debe a que la señal viaja directamente desde las estaciones transmisoras hasta la antena del usuario, sin tantos procesos intermedios.

La radio, al no contar con ninguno de esos intermediarios, es la segunda más rápida. Siempre y cuando su relato provenga de una fuente directa. Si es retransmisión de lo digital o por esa vía, padecerá el mismo retraso que los servicios en que se sustente.

El cable y los servicios IPTV (Televisión por protocolo de internet) suelen presentar retrasos ligeramente mayores debido al procesamiento adicional de la señal dentro de la red del operador.

El streaming: la peor opción



Las plataformas de streaming son las que suelen generar más diferencias respecto a la acción en vivo. Los sistemas tradicionales almacenan pequeños fragmentos de video antes de reproducirlos para evitar interrupciones. Ese proceso agrega segundos de espera que pueden acumularse hasta alcanzar entre 15 y 45 segundos en algunos servicios.

Por eso es común que una notificación en redes sociales, una aplicación de resultados o incluso el festejo de un vecino se adelanten a lo que aparece en pantalla.

¿Por qué existe el retraso?

La señal no viaja directamente del estadio a tu televisor.

Antes de llegar al espectador debe pasar por varias etapas:

Captura de las cámaras en el estadio.

Producción y edición de la transmisión.

Codificación y compresión del video.

Transporte por redes de fibra, satélite o internet.

Distribución mediante operadores o plataformas.

Buffer o almacenamiento temporal en tu dispositivo de cable.

Cada paso agrega milisegundos o segundos hasta formar el retraso total que tu percibes.

¿Cómo reducir el delay al ver el Mundial?



Los expertos recomiendan varias medidas para acercarse lo más posible al tiempo real:

Utilizar televisión abierta cuando esté disponible.

Conectarse mediante cable Ethernet en lugar de Wi-Fi.

Cerrar aplicaciones que consuman ancho de banda.

Utilizar dispositivos modernos compatibles con tecnologías de baja latencia.

La industria trabaja para reducir la latencia a menos de un segundo mediante nuevos protocolos, mejoras en redes 5G y sistemas de distribución de video. Sin embargo, los expertos señalan que todavía existe un equilibrio entre calidad de imagen, estabilidad y velocidad de transmisión.

SL