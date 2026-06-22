Trevelin sumó experiencia binacional en Futaleufú

El equipo Máster de natación de Trevelin viajó a la localidad chilena de Futaleufú para formar parte de un encuentro binacional. La jornada se desarrolló en el Natatorio Futaleufú bajo la coordinación de Eduardo Rodway, reuniendo a deportistas de ambas comunidades en un espacio pensado para el intercambio y el entrenamiento.

Durante la estadía, los nadadores realizaron una práctica conjunta y una posta americana, una propuesta recreativa que integró a los representantes chubutenses con los miembros del equipo Máster local. Tras la actividad en el agua, la delegación compartió un almuerzo a la vera del río para afianzar los vínculos de amistad y planificar futuros proyectos en común.

El entrenador del equipo de natación y Coordinador del Natatorio Municipal de Trevelin, Diego Panelo, destacó la importancia de este tipo de encuentros que promueven el intercambio y el crecimiento de la disciplina a nivel regional. Además, el entrenador se mostró sumamente agradecido con el equipo Máster de Futaleufú por la cálida recepción, la hospitalidad brindada y la excelente organización de la jornada.

EBW