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22 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin sumó experiencia binacional en Futaleufú

El equipo Máster de natación de Trevelin participó de un encuentro en Chile. Hubo entrenamiento conjunto, posta americana y un almuerzo de camaradería para fortalecer los lazos deportivos.
Por Redacción Red43

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El equipo Máster de natación de Trevelin viajó a la localidad chilena de Futaleufú para formar parte de un encuentro binacional. La jornada se desarrolló en el Natatorio Futaleufú bajo la coordinación de Eduardo Rodway, reuniendo a deportistas de ambas comunidades en un espacio pensado para el intercambio y el entrenamiento. 

 

 

 

Durante la estadía, los nadadores realizaron una práctica conjunta y una posta americana, una propuesta recreativa que integró a los representantes chubutenses con los miembros del equipo Máster local. Tras la actividad en el agua, la delegación compartió un almuerzo a la vera del río para afianzar los vínculos de amistad y planificar futuros proyectos en común.

 

 

 

El entrenador del equipo de natación y Coordinador del Natatorio Municipal de Trevelin, Diego Panelo, destacó la importancia de este tipo de encuentros que promueven el intercambio y el crecimiento de la disciplina a nivel regional. Además, el entrenador se mostró sumamente agradecido con el equipo Máster de Futaleufú por la cálida recepción, la hospitalidad brindada y la excelente organización de la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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