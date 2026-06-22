La foto que mostró por primera vez cómo es Piñón Fijo sin maquillaje

Durante más de dos décadas, Piñón Fijo fue uno de los personajes infantiles más populares de la televisión y el teatro argentino. Sin embargo, detrás del maquillaje, la nariz roja y el clásico bigote pintado, la imagen de Fabián Alberto Gómez permaneció lejos de la exposición pública.

Esa situación cambió en las últimas horas cuando su hija, Solcito, compartió en Instagram un emotivo homenaje por el Día del Padre que incluyó imágenes inéditas y una fotografía familiar donde se puede ver el rostro del artista sin caracterización.

La publicación rápidamente se volvió viral y sorprendió a miles de usuarios que, por primera vez, descubrieron cómo luce el hombre detrás del personaje.

Un recuerdo familiar que despertó nostalgia

El video publicado por Solcito muestra una grabación realizada durante la década de 1990. En las imágenes aparecen ella y su hermano Jeremías sentados en una plaza mientras un hombre se acerca para entretenerlos.

A medida que avanza la escena, ese hombre comienza a transformarse en payaso hasta convertirse en Piñón Fijo.

Junto al material audiovisual, Solcito escribió un mensaje dedicado a su padre en el que recordó momentos compartidos durante su infancia y el camino recorrido juntos a lo largo de los años. “Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones”, expresó en parte del texto.

La publicación finaliza con una fotografía familiar tomada décadas atrás. Fue precisamente esa imagen la que permitió a muchos seguidores conocer el rostro de Fabián Gómez sin maquillaje.

Reacción de los seguidores

La repercusión no tardó en llegar. Cientos de comentarios comenzaron a acumularse debajo de la publicación con mensajes cargados de sorpresa y nostalgia.

Muchos usuarios reconocieron que nunca habían visto el rostro real del artista y que la imagen rompió una ilusión que se había mantenido intacta durante años.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron expresiones de asombro por descubrir la identidad detrás del personaje, además de mensajes de agradecimiento por los recuerdos de infancia vinculados a los programas y espectáculos de Piñón Fijo.

También Jeremías, hijo del artista, dejó un mensaje emotivo al encontrarse con el video. Allí recordó la relación con su padre y expresó la emoción que le produjo volver a ver aquellas imágenes familiares.

Más allá del personaje

A lo largo de su trayectoria, Fabián Alberto Gómez logró construir uno de los personajes infantiles más reconocidos de Argentina. Su presencia en televisión, teatro y espectáculos en vivo acompañó a distintas generaciones de niños y familias.

Aunque su identidad nunca fue un secreto absoluto, el maquillaje formó parte fundamental de la construcción del personaje y contribuyó a mantener viva la fantasía que lo rodeó durante años.

La publicación compartida por Solcito no solo permitió conocer una faceta poco vista del artista, sino que también reabrió una serie de recuerdos para quienes crecieron cantando sus canciones y siguiendo sus aventuras en la pantalla.

O.P.