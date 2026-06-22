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22 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

El Mundial 2026 se vive en la UNPSJB: transmitirán el partido entre Argentina y Austria

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco invita a la comunidad de Esquel a alentar a la Selección este lunes a las 14:00 horas en el comedor universitario de la sede local.
Por Redacción Red43

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El partido del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Austria será transmitido en el comedor universitario de la sede Esquel de la UNPSJB, en una propuesta abierta a toda la comunidad.

 

 

 

La actividad se realizará este lunes 22 de junio a las 14:00 horas, en el espacio ubicado dentro del edificio.

 

Desde la organización invitan a vecinos, estudiantes y fanáticos del fútbol a acercarse para compartir el encuentro y alentar a la Selección Argentina en pantalla compartida.

 

 

 

R.G

 

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