El Mundial 2026 se vive en la UNPSJB: transmitirán el partido entre Argentina y Austria

El partido del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Austria será transmitido en el comedor universitario de la sede Esquel de la UNPSJB, en una propuesta abierta a toda la comunidad.

La actividad se realizará este lunes 22 de junio a las 14:00 horas, en el espacio ubicado dentro del edificio.

Desde la organización invitan a vecinos, estudiantes y fanáticos del fútbol a acercarse para compartir el encuentro y alentar a la Selección Argentina en pantalla compartida.

R.G