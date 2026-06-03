Asesinatos de Rodrigo Nieves y Agustina: sobreseyeron a un imputado por no dar “su contextura física”

Eric Isaac Encina, uno de los sospechosos por el doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio en Comodoro Rivadavia, fue sobreseído y liberado tras una audiencia de control de la prisión preventiva que cumplía junto con el otro imputado, Nadir Vera.

Según el parte de prensa de Fiscalía, el fiscal Julio Puentes pidió que se mantenga la medida de coerción que pesa sobre Vera y el sobreseimiento de Encina.

Alejandro Fuentes, defensor de Vera, se opuso y pidió su arresto domiciliario; en tanto que la defensora pública de Encina, María de los Ángeles Garro, adhirió a lo solicitado por el fiscal.

El fiscal se refirió a una pericia escopométrica, cuyo resultado arroja que no se corresponde con las características físicas de Encina, por lo cual corresponde desvincularlo de la causa y solicitar su inmediata libertad. La defensora de Encina acompañó el pedido de sobreseimiento del Ministerio Público Fiscal. El juez Martín Cosmaro hizo lugar por no ser el autor del hecho que se le imputaba, disponiendo su libertad.

Respecto de Vera el fiscal solicitó se prorrogue la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado por seis meses por tenerlo como probable coautor del hecho. También por la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación debido a la gravedad del hecho y la pena en expectativa, que, en caso de recaer condena, será de cumplimiento efectivo. Además su soltura podría llegar a influir sobre testigos.

En contraposición el defensor de Vera se opuso ya que la prueba hasta ahora “no es suficiente para acreditar la autoría de su asistido” y a su criterio “no se da el peligro de entorpecimiento ya que nunca tuvo un conflicto con la familia Nieves”.

En cuanto al peligro de fuga “la fiscalía no tiene elementos sólidos para acreditar la autoría de mi asistido”. Concluyendo que “más allá de la gravedad del hecho, se impone la presunción de inocencia solicitando su arresto domiciliario”. Finalmente, el juez Cosmaro mantuvo la prisión preventiva de Vera por cuatro meses.

El hecho ocurrió el 22 de abril a las 3.14 cuando Vera y otra persona aún no identificada circulaban a bordo de un VW Vento, en el barrio Pueyrredón, por La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle. Se detuvieron colocándose a la par de otro vehículo en el que se encontraban Rodrigo Nieves y Agustina Asencio y efectúan 13 disparos. Nieves muere en el momento y Asencio, minutos después, antes de subir a la ambulancia. Ambos agresores inmediatamente se dan a la fuga. La calificación es doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego.