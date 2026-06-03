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Por Redacción Red43

Trabajó desde los 8 años y no se rindió: Yolanda aprendió a escribir a los 85 y a los 91 se graduó

Una historia resiliencia que superó todos los límites. Cuando tenía 11 la trasladaron para que estudie, pero todo era una mentira. Igual siguió adelante.
Por Redacción Red43

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Yolanda Ribeiro Conti, una mujer brasileña originaria de Minas Gerais, se convirtió en un símbolo de superación al completar sus estudios secundarios a una edad avanzadaDesde los 8 años comenzó a trabajar en el campo y a los 11 fue trasladada a São Paulo con la promesa de estudiar, pero terminó realizando labores domésticas. Durante décadas trabajó en limpieza y lavanderías, postergando el sueño de leer y escribir.

 

La transformación comenzó cuando su hija la inscribió en el programa de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en Guarulhos. Fue a los 85 años cuando la mujer logró escribir su nombre por primera vez, iniciando un camino de asistencia perfecta a las clases sin importar el frío o la lluvia, con una dedicación que igualó a la de sus compañeros más jóvenes. A los 91 se graduó y ahora seguirá estudiando.

 

 El esfuerzo de tantos años dio sus frutos en la Escola Estadual Padre Conrado Sivila, donde recibió su diploma vestida con toga y birrete. Lejos de detenerse, el logro le abrió las puertas a un nuevo desafío: tras graduarse, obtuvo una beca completa para estudiar la carrera de Nutrición en la Universidade Guarulhos (UNG).

 

 

 

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