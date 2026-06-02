“Voy a ser candidato a intendente”, afirma Comparada y propone un Banco Municipal 

Con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027, Javier "Chino" Comparada, referente del partido Igualar, confirmó que será candidato a intendente de Esquel y adelantó algunos de los principales ejes de la propuesta política que busca instalar de cara a los próximos años.

Durante una entrevista exclusiva con RED43, el dirigente repasó su trayectoria política, reivindicó su independencia económica respecto de la actividad partidaria y sostuvo que su espacio buscará construir acuerdos amplios sin perder identidad propia.

"Nunca ocupé un cargo público. Siempre viví de mi comercio y todas las actividades políticas las hemos hecho con nuestros propios fondos", afirmó.

Comparada remarcó que Igualar nació con una fuerte vinculación al campo nacional y popular, aunque actualmente se define como un espacio municipal con autonomía respecto de las estructuras nacionales.

"Hoy no estamos ligados a ninguna línea nacional. Tenemos cercanía ideológica con sectores del campo popular, pero somos un partido municipal y tomamos nuestras propias decisiones", explicó.

Candidato a intendente



Una de las definiciones más contundentes de la entrevista fue la confirmación de su candidatura para las próximas elecciones municipales.



"Voy a ser candidato a intendente y creo que la gente me va a acompañar", aseguró.



Además, adelantó que Igualar buscará integrarse a una construcción provincial más amplia y que acompañará a un candidato o candidata a la Gobernación.



"Esta vez sí tenemos toda la intención de llevar adelante nuestra campaña con un candidato a gobernador o gobernadora", sostuvo.



Comparada describió a Igualar como una fuerza política abierta al diálogo con distintos sectores políticos de la provincia.



Mencionó reuniones recientes con dirigentes del peronismo, del radicalismo y referentes provinciales de distintos espacios.



"Nos juntamos con todos, pero tenemos nuestros propios proyectos y estamos decididos a llevarlos a la práctica", señaló.



No obstante, marcó diferencias con el gobierno nacional.



"No compartimos esa idea central de atacar a los discapacitados, a los jubilados y a la educación", expresó en referencia a las políticas impulsadas por el oficialismo nacional.



La apuesta por el turismo



El principal eje de desarrollo planteado por Comparada es el turismo.



Según sostuvo, Esquel atraviesa un proceso de pérdida de visitantes y necesita repensar su estrategia.



"El problema que tenemos es que cada vez entra menos gente a Esquel. Mucha gente sigue por la ruta y prefiere la Comarca antes que ingresar a nuestra ciudad", afirmó.



En ese sentido, cuestionó algunas políticas turísticas implementadas en los últimos años y puso el foco en la necesidad de atraer visitantes durante todo el año.



"Lo que necesitamos es que venga gente a Esquel y que vuelva a generarse el movimiento económico que se ha ido perdiendo", señaló.



Revisar la concesión de La Hoya



Uno de los planteos más fuertes estuvo relacionado con el Centro de Actividades de Montaña La Hoya.



Comparada consideró que la concesión fue realizada en condiciones desfavorables para la ciudad y sostuvo que debería ser revisada.



"Si La Hoya fue mal concesionada, hay que hacerlo de vuelta", afirmó.



Aunque aclaró que no cuestiona a las personas que actualmente administran el centro de esquí, consideró que la empresa concesionaria debería asumir mayores responsabilidades para garantizar la llegada de turistas incluso en temporadas con poca nieve.



"Hay que exigirle que genere las condiciones para que, aunque no haya nieve, la gente venga igual", sostuvo.



Además, propuso fortalecer los acuerdos binacionales con Chile y desarrollar nuevas estrategias para posicionar a Esquel como destino turístico.

Ley de Inversiones Turísticas



Otro de los temas abordados fue la Ley de Promoción de Inversiones Turísticas impulsada por el municipio.



Si bien reconoció que fue diseñada con buenas intenciones, manifestó reparos respecto de sus beneficios fiscales.



"Es muy injusto que vengan inversiones mientras la clase media baja, los comerciantes y los trabajadores independientes están peleando para no caer más abajo", expresó.



Según su visión, la comunidad percibe que los beneficios favorecen principalmente a grandes inversores mientras sectores productivos locales atraviesan dificultades económicas.



"La sociedad interpreta que se está favoreciendo a los sectores más altos por encima de la clase media y la clase baja", aseguró.



La propuesta de un banco municipal



Quizás la propuesta más novedosa presentada fue la creación de una especie de banco municipal destinado a financiar emprendimientos locales.



Comparada sostuvo que el objetivo sería brindar asistencia financiera a pequeños comerciantes, emprendedores y trabajadores independientes.



"Tenemos la idea de generar una especie de banco municipal para acompañar a muchos emprendimientos o personas que la pasan mal", explicó.



Según indicó, los recursos podrían surgir de aportes vinculados a grandes inversiones privadas que reciban beneficios fiscales o promociones especiales.



"Tenemos que generar herramientas para sostener a quienes están próximos a fundirse", sostuvo.



Un nuevo centro comercial para Esquel



El dirigente también planteó la necesidad de repensar el desarrollo urbano de la ciudad.



En ese marco, propuso potenciar el crecimiento comercial que actualmente se observa sobre avenida Perón.



"Hay un corredor donde se están instalando muchos negocios y donde el movimiento es impresionante. Hay que prestarle atención", indicó.



Su idea apunta a generar un centro alternativo mediante incentivos y beneficios para comerciantes y emprendedores.



"Si se está generando solo, ¿por qué no ayudar a que se genere mejor y de manera ordenada?", planteó.



Su mirada sobre el actual Concejo Deliberante



Comparada también cuestionó el funcionamiento actual del Concejo Deliberante.



Aseguró que existe una discusión política alejada de los problemas estructurales de la ciudad.



"Veo una discusión muy banal. No veo que se ponga el foco en la producción y el desarrollo", manifestó.



Según dijo, el debate político debería concentrarse en propuestas concretas vinculadas a la economía local, el empleo y la generación de oportunidades.



La idea de cogobernar



Otro de los conceptos que impulsó fue la necesidad de construir consensos más amplios entre oficialismo y oposición.



"Yo hablo de cogobernar", afirmó.



En ese sentido, sostuvo que convocaría a dirigentes de otros espacios políticos para incorporar iniciativas que resulten beneficiosas para la ciudad.



"Si alguien presenta un proyecto bueno, no solamente lo llevo adelante, sino que lo presento junto con esa persona y la felicito", aseguró.



La situación de los comerciantes

Desde su experiencia como comerciante, Comparada describió un panorama complejo para la actividad económica local.



Aseguró que muchos comercios atraviesan dificultades para sostenerse y cuestionó el impacto de las políticas económicas nacionales.



En su caso particular reconoció que la actividad de su emprendimiento cayó entre un 30 y un 40 por ciento.



"Los días de semana son muy tristes para el comercio", resumió.



"Esquel puede ser una potencia turística"



Hacia el final de la entrevista, Comparada sintetizó lo que considera el principal desafío para la ciudad.



"Esquel puede ser una potencia turística", afirmó.



Y concluyó con una definición que busca convertirse en uno de los ejes de su campaña:



"Esquel va a ser una potencia turística. Tenemos el proyecto y lo vamos a presentar públicamente".

SL