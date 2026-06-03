La Municipalidad de Esquel presentó oficialmente a Aldana Roberts como nueva directora de Educación, un cargo que permanecía vacante desde abril. El anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno, Diego Austin, quien destacó el trabajo previo realizado junto a la nueva funcionaria.

“Estábamos sin director de educación. Hemos estado en diálogo y hemos trabajado en conjunto con Aldana. Así que muy felices de poder anunciar y dar la bienvenida a Aldana Roberts que va a ser nuestra nueva directora de educación”, expresó Austin durante la presentación.

Por su parte, Roberts manifestó su entusiasmo ante este nuevo desafío dentro de la gestión municipal. “El desafío es altísimo. Es mi primera vez como funcionaria pública. Llena de expectativas, llena de ganas”, afirmó.

Durante sus primeros días en funciones, la nueva directora comenzó una recorrida por diferentes espacios educativos y comunitarios de la ciudad. “Esta semana fue empezar a recorrer instituciones, conocer gente, conocer todos los espacios, conocer los equipos directivos”, señaló, detallando visitas a Puntos Digitales, la Biblioteca Municipal y el Club Andino.

Roberts nació y se formó en Esquel antes de continuar sus estudios universitarios en Córdoba. Es profesora y correctora de textos por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes. Desde su regreso a la ciudad en 2019 se desempeñó en distintos institutos de nivel superior y establecimientos secundarios.

Respecto a su llegada al cargo, explicó que fue convocada por el municipio para presentar un proyecto de gestión. Y luego: "Estuve en una entrevista con Diego, con Matías y ahora, bueno, viendo cómo vamos a implementarlo”, relató.

En cuanto a los lineamientos de su trabajo, Roberts sostuvo que buscará consolidar el perfil educativo de la ciudad. “La idea es seguir fortaleciendo la identidad de Esquel como ciudad educadora, como ciudad formadora, seguir articulando educación con las distintas áreas, entendiendo que nuestra ciudad educa desde todas las áreas, no solamente en la escuela”, indicó.

Consultada sobre la continuidad de los programas vigentes, la nueva directora aseguró que buscará combinar la consolidación de las iniciativas existentes con el impulso de nuevas propuestas. “Lo que está funcionando, quiero que siga funcionando y todo lo que se pueda desarrollar y proponer para potenciar la capacidad de Esquel como ciudad formadora, bienvenido sea”, expresó.

Finalmente, Roberts agradeció a quienes confiaron en ella para asumir el cargo y manifestó su compromiso con la gestión municipal. “Quiero acompañar desde ya al gobierno de Matías Taccetta y a Diego en todo lo que es el desarrollo de la comunidad”, concluyó.

R.G