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Por Redacción Red43

Dulce murió estrangulada y ahora hay sospechas que un embarazo fue el motivo del femicida

A la joven de 17 años la buscaron durante 12 días. Apareció en un baldío y se sospecha de un remisero. El orégano que encontraron en el auto puede ser clave.
Por Redacción Red43

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La investigación por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia la adolescente de 17 años hallada asesinada en una obra abandonada en la localidad de Eldorado, Misiones, sumó un dato clave: el análisis de los teléfonos celulares que compromete al remisero detenido, y una impactante sospecha.

 

Durante los procedimientos, hallaron retazos de una sábana en el auto del acusado. Según detallaron fuentes del caso al medio Misiones Online, la tela sería similar a la que cubría el cuerpo de la adolescente cuando la encontraron.

 

Durante la noche del lunes, las autoridades realizaron un allanamiento en la casa del remisero acusado, mientras que especialistas lograron recuperar información almacenada en el teléfono celular de Dulce.

 

Los datos extraídos del celular de la adolescente permitieron reconstruir parte de los movimientos previos al crimen, y aportaron elementos considerados de interés para la causa.

 

Entre las pruebas que ahora están bajo análisis figura información de geolocalización obtenida a partir del celular del sospechoso. Esos registros, indicaron, lo ubicarían en las inmediaciones del lugar donde después fue encontrado el cuerpo de la adolescente.

 

Uno de los aspectos que más atención concentra por estas horas es el contenido de una serie de mensajes intercambiados entre la víctima y el acusado. Fuentes cercanas a la investigación detallaron que esas conversaciones harían referencia a un presunto embarazo de la joven, una hipótesis que ahora analizan los investigadores.

 

En ese contexto, también secuestraron orégano en el interior del auto del detenido. Los investigadores no descartan que esa sustancia haya sido utilizada en un intento de aborto casero. Mientras avanzan las pericias y se esperan nuevos resultados, la Justicia busca reconstruir con precisión las horas previas al femicidio.

 

La denuncia por la desaparición de Dulce fue radicada por su familia el 17 de mayo y desde entonces se inició una búsqueda que mantuvo en vilo a toda la provincia.

 

Según reconstruyeron distintos medios locales, ese día había estado en su casa con su hermana menor, mientras su mamá acompañaba a su padre, que se encontraba internado. En un momento salió hacia una iglesia cercana y nunca volvió.

 

El viernes por la tarde, luego de varios rastrillajes por la zona del barrio El Tucán, en la ciudad de Eldorado, los policías encontraron el cuerpo de la chica en un pozo ciego de una construcción abandonada. Los familiares de Dulce confirmaron que se trataba de la adolescente, a pesar del avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo.

 

El trabajo de los forenses determinó que había signos compatibles con ahorcamiento, es decir, por asfixia mecánica, y se ordenó una pericia complementaria.

 

 

 

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