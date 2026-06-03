¿Lana sucia para exportación? Chubut envía cargamento a Uruguay

Se concretó la exportación de lana sucia desde una barraca de campo de Chubut. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria certificó el cumplimiento de los requisitos sanitarios para el envío hacia la República de Uruguay de un total de 55.702 kilogramos del producto, proveniente de la Estancia Tecka, ubicada en el Departamento de Languiñeo.

Vender lana sucia significa comercializarla al exterior así tal como se obtiene después de la esquila del animal, sin haber pasado por los procesos industriales de lavado y peinado.

Cuando la lana se esquila, contiene una grasa natural llamada suarda, restos de tierra, arena, sudor y vegetales. El proceso tradicional habitualmente requiere trasladar esa lana desde el campo hacia una planta industrial o lavadero para limpiarla y procesarla antes de su venta internacional.

Exportar en condición de "sucia" implica que el producto se empaca en fardos directamente en el establecimiento rural y se envía al país comprador en ese estado primario. El comprador extranjero es quien se encarga de realizar el lavado y la industrialización en su propio destino.

Este cargamento representa el despacho posterior a la publicación de la Resolución Senasa 44/2026, normativa que incorporó la categoría de Barraca de Campo para aquellos establecimientos rurales que acopian su propia producción. La medida agiliza la operatoria comercial mediante el uso del Documento de Tránsito de Animales (DTe) para el traslado hacia puestos de frontera y la emisión del Certificado Sanitario de Exportación Definitivo (CSED) en plazoletas fiscales, manteniendo las exigencias sanitarias internacionales.

La gestión operativa del cargamento estuvo a cargo del personal de la Oficina de Senasa en Esquel. El material fue transportado por vía terrestre desde Tecka hasta la Plazoleta Fiscal Patrón Avellaneda en Buenos Aires, sitio donde los agentes del Centro Regional Metropolitano controlaron el embarque físico y documental. Finalmente, la carga continuó su ruta hacia el país vecino cruzando por el puente internacional General San Martín, que conecta la localidad entrerriana de Gualeguaychú con Fray Bentos.

Este procedimiento modifica los trámites de exportación y establece una vía de acceso para el productor primario a los mercados internacionales que admiten estas condiciones, garantizando la trazabilidad y la transparencia de todo el proceso.

EBW