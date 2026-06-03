Condenaron al diputado que mantuvo cautiva y abusó de una joven durante la pandemia

Manuel Sussini recibió una pena de tres años y medio de prisión. La víctima tenía 21 años y había viajado a Corrientes atraída por una oferta laboral y la posibilidad de continuar sus estudios.

La Justicia de Corrientes condenó a Manuel Antonio Sussini, exdiputado provincial y exasesor del Gobierno correntino, a tres años y medio de prisión efectiva por abuso sexual simple continuado.

La víctima, una joven de 21 años, lo denunció por haberla sometido a situaciones de abuso durante más de tres semanas en plena pandemia de Covid-19, después de ofrecerle trabajo y alojamiento para que pudiera seguir una carrera universitaria.

El fallo llegó casi seis años después de la denuncia. Tras escuchar la sentencia, Sussini aseguró ser inocente y anticipó que apelará el fallo. Además, calificó la causa como una maniobra armada en su contra.

Por el momento, sin embargo, no quedará detenido, ya que la pena comenzará a cumplirse únicamente cuando la condena quede firme.

La investigación empezó en septiembre de 2020, cuando la hermana de la víctima, abogada, denunció el caso ante la División Delitos Contra la Integridad Sexual.

Según la acusación, el vínculo comenzó bajo la apariencia de una relación laboral. Sussini le ofreció a la víctima trabajo, alojamiento y la posibilidad de continuar sus estudios. Pero apenas un día después de su llegada, la situación tomó un rumbo inesperado.

La joven relató que fue convocada a la habitación del exlegislador para asistirlo por supuestos problemas de salud y, al responder a su llamado, lo encontró completamente desnudo, lo que la dejó en shock.

Con el correr de los días, las situaciones se volvieron cada vez más invasivas. La denunciante sostuvo que Sussini utilizó excusas médicas para exigir prácticas de contenido sexual y que, cuando ella intentó resistirse, se encontró atrapada por el contexto de aislamiento y las restricciones de circulación vigentes durante la emergencia sanitaria.

Según el testimonio de la víctima, Sussini le decía que era una persona importante, consejero y primo del gobernador, y que tenía mucho poder. En ese escenario, remarcó, ella sintió que no tenía alternativas inmediatas para escapar.

La situación escaló hasta que el exdiputado le propuso acostarse con él, ofreciéndole “muchísima plata” y justificando el pedido por “temas de salud”. Ante la negativa de la joven, las exigencias sexuales aumentaron.

Finalmente, la víctima logró contactar al transportista que la había llevado a Corrientes, quien le dijo que estaría en la ciudad el 29 de agosto. Con la ayuda de una empleada y una secretaria de Sussini, que advirtieron lo que sucedía, la joven pudo abandonar el departamento.

La joven regresó a su ciudad natal tras 24 días que describió como interminables. Fue su hermana quien realizó la denuncia que derivó en las últimas horas en la condena. Ahora, la Justicia determinó la responsabilidad de Sussini, aunque la prisión efectiva dependerá de que el fallo quede firme tras las apelaciones.