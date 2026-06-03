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03 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel suma nuevas mesas de pool: la propuesta de Futalaufquen

En calle Rivadavia 740, el reciente local de Martín y Abril suma juegos a su propuesta gastronómica y cultural.
Por Redacción Red43

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Los amantes de los juegos de precisión y estrategia en Esquel, están de fiesta: el restaurant y cervecería Futalaufquen incorpora dos nuevas mesas de pool a su local.

 

Traídas desde Buenos Aires, con el paño 0 km. y tacos también nuevos, la inversión es un aporte tanto para los jugadores locales, como para los mismos dueños del negocio, fanáticos del pool.

 

"Desde chico me apasiona, y tengo mi taco personal", celebró Martín, haciendo las últimas mediciones de ubicación para las mesas dentro del local, ubicado en calle Rivadavia 740.

 

Sumado a un metegol, dardos, y con el éxito del torneo de truco que vienen realizando desde su reciente apertura, Martín y Abril potencian su propuesta gastronómica y cultural con más excusas para el encuentro.

 

La metodología de estreno será por juego: $8 mil la ficha, 2 x $14 mil y 3 x $15 mil. ¿Se viene torneo? Habrá que ir conociendo el paño.

 

SL

 

 

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