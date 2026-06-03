La Escuela 24 incorpora la Educación Intercultural Bilingüe

La Escuela 24 de Esquel incorporó de forma oficial la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), marcando un hito significativo para su comunidad educativa. La iniciativa busca acercar a los estudiantes a los conocimientos, valores, historias y tradiciones de los pueblos originarios de la región, con especial énfasis en la cultura y lengua mapuche-tehuelche.

Gabriela Lescano, directora del establecimiento, detalló que la implementación llegó tras un largo proceso de gestión y articulación. "Es el reconocimiento de la cultura de nuestro pueblo, el patrimonio cultural de cada uno de nuestros estudiantes, el respeto por la diversidad y porque todos tenemos nuestros antepasados. Habilitar la palabra para hablar de nuestros abuelos y de cómo se pobló este territorio", fundamentó la directiva.

Si bien los contenidos curriculares habituales ya contemplaban parte de esta historia, la nueva modalidad permite sumar idóneos comunitarios al aula de manera formal. "La EIB viene a traernos a una persona con toda la sabiduría, que es Zulema Quiñanao en este caso", destacó Lescano, añadiendo que la nueva referente formó parte de la institución desde su infancia: "Zulema fue estudiante de chiquita de esta escuela, así que es parte de la comunidad".

El proyecto se consolidó luego de un proceso riguroso de diseño y revisión. "Hace dos años empezamos con otro equipo que fue cambiando. Nos traen acá a la escuela el proyecto y, después de un montón de dudas, de leer el proyecto, corregirlo y trabajar en conjunto con supervisión, empezamos de a poco a ir como más firmes en esto de la EIB", relató la docente. En este camino contaron con el apoyo técnico de Moisés Meliñán, referente provincial del área, y de Matías Santiago, asesor de la modalidad y exalumno del colegio.

La puesta en marcha efectiva en las aulas se concretó de manera inmediata tras recibir el aval de las autoridades educativas. "Fue muy intempestivo porque nos enteramos que teníamos la aprobación el lunes, empezábamos el martes y ya las horas estaban aprobadas, así que dijimos 'vamos'. Los estudiantes están muy contentos", comentó Lescano sobre los primeros días de clases con esta modalidad, que ya alcanza a todos los cursos.

El rol de Quiñanao dentro del establecimiento será el de Kimeltruchefe, trabajando de forma coordinada con el plantel docente actual. "Es una maestra, es una sabia de la cultura mapuche-tehuelche que va a trabajar en pareja pedagógica con cada docente para, sobre todo, la bajada de toda la información cultural hacia los estudiantes", especificó la directora.

Ante la rapidez de la implementación, el equipo directivo realizó un anuncio inicial a los tutores, pero planifica profundizar el vínculo en el corto plazo. "A través de los chicos la comunidad va también aprendiendo. Por supuesto que vamos a hacer una reunión con las familias para dar más luz y también dar lugar a las preguntas y a las inquietudes que van a tener", concluyó Lescano.

EBW