Comparada sobre la concesión de La Hoya: "Si se hizo mal, hay que hacerlo de vuelta"

El referente de Igualar y precandidato a intendente de Esquel, Javier "Chino" Comparada, planteó una fuerte crítica al modelo de concesión de La Hoya y sostuvo que el centro de esquí necesita una revisión profunda dentro de una estrategia más amplia de desarrollo turístico para la ciudad.



Durante una entrevista exclusiva con RED43, Comparada aseguró que uno de los principales problemas de Esquel es la pérdida sostenida de visitantes y consideró que la discusión turística no debe concentrarse únicamente en la conectividad aérea, sino en las condiciones que permitan atraer más turistas durante todo el año.



En ese contexto, apuntó directamente a la concesión de La Hoya. Aunque evitó cuestionar a quienes actualmente administran el centro de esquí, afirmó que las condiciones bajo las cuales se otorgó la explotación no fueron las más convenientes para la ciudad.



"No me interesa criticar a la gerencia de La Hoya porque me han dicho inclusive que las personas que están a cargo son buenas personas, pero se ha hecho de una forma mal hecha", expresó.



El dirigente sostuvo que, si se reconoce que la concesión fue perjudicial para los intereses de Esquel, debe avanzarse en una revisión del esquema vigente.



"Si lo de La Hoya se hizo mal, hay que hacerlo de vuelta", afirmó.



Comparada señaló que el problema no pasa por la existencia de una empresa concesionaria, sino por las obligaciones que debería asumir frente al desarrollo turístico local. En ese sentido, remarcó que una concesión de largo plazo debe garantizar resultados concretos para la comunidad.



"Si el contrato era muy desventajoso, lo que hay que hacer con la empresa que concesiona La Hoya es exigirle que genere las cuestiones que tiene que generar para que, aunque no haya nieve, la gente venga igual", sostuvo.



Además, recordó que la concesión tiene una duración de cuarenta años y consideró que esa situación obliga a la empresa a impulsar alternativas que permitan mantener la actividad turística más allá de las condiciones climáticas.

"Queda en cabeza de ellos, ya que tienen la concesión por cuarenta años, generar justamente esas condiciones para que la gente venga igual", agregó.



Para el dirigente, el desafío principal consiste en recuperar el flujo turístico que históricamente tuvo Esquel y convertir a La Hoya en un motor de desarrollo durante todo el año, independientemente de la temporada de nieve.

SL