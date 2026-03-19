Futalaufquen: pizza y cerveza con el sabor único de Chubut

Martín y Abril son de Esquel y Trelew respectivamente, dos orillas de la provincia unidad por sabores que recorren en su nuevo emprendimiento, la cervecería y pizzería Futalaufquen.



Ubicado en calle Rivadavia 740, el local está cumpliendo un mes apenas desde su apertura: “todavía no cumplimos un mes, venimos del fin de semana de San Patricio y estamos estrenando la nueva pizza con cheddar y panceta, que pueden probar también desde un sorteo que hacemos en nuestras redes”, contaron.



El emprendimiento va tomando forma y enfocándose en brindar sabores únicos que son fruto de la región patagónica, y lo explican desde las cervezas: “es una cervecería regional, traemos cerveza de Trelew, de una marca que se llama Pulpo Rojo y ofrecemos cerveza de Nelta, que es acá de Esquel. La idea es que todos nuestros productos sean regionales, Pulpo Rojo es una cervecería que hace la cerveza con todos los ingredientes de Chubut, incluso utilizan agua del río Chubut para prepararla”.



Atendido por sus propios dueños y con la cocina también en manos propias: Martín Ruiz es esquelense, de una familia ligada tanto a la pizza como al Lago Futalaufquen, al que homenajean desde el nombre: “Me dedico a la cocina ya hace más o menos 7 años. La idea es dar un buen producto que acompañe a una buena cerveza, vamos sumando variedades con una masa tradicional de buen piso. Estamos sumando masa integral. Con 100% verduras, remolacha, espinaca, zucchini, zapallito. Tenemos de semilla, ya 15 variedades en total para elegir”.



Futalaufquen abre de lunes a domingo: “De lunes a jueves abrimos de 5 a 1 de la mañana. Y de viernes a domingo de 6 a 2 de la mañana. Tenemos happy hour todos los días”.



A las promociones de apertura suman la cocina abierta toda la noche: “si el local está abierto, la cocina está abierta” y así también el fogón para los días frescos y de lluvia, como un día en el lago Futalaufquen.

SL

