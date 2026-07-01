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01 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia fortalece la atención en el Hospital Alvear y la zona norte de Comodoro Rivadavia

La cartera sanitaria chubutense confirmó que está prevista la incorporación de nuevos profesionales y la refuncionalización de horarios de atención de CAPS. 
Por Redacción Red43

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El Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia fue sede de un encuentro entre el secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky; la directora de la institución, Maite Muñoz; y representantes de asociaciones vecinales de la zona norte de la ciudad, en el marco del cual se planificaron mejoras en la cobertura sanitaria del sector.

 

Durante la reunión, desarrollada días pasados, se abordó la necesidad de fortalecer el acceso de los vecinos de los barrios de la zona norte ante urgencias y emergencias, con el objetivo de acercar la atención y evitar traslados innecesarios hacia el centro de Comodoro Rivadavia.

 

Más profesionales

 

En esta línea, se definió fortalecer la atención en el Hospital Alvear, que mantiene guardia permanente para personas adultas y retomó de lunes a viernes el consultorio de pediatría, el cual descomprime la demanda de la población y atiende un promedio de 40 niños por día, entre el control de pequeños sanos y la atención de quienes presentan alguna enfermedad. 

 

Para ello, está prevista la incorporación de nuevos médicos pediatras, a partir de este 1° de julio. Además, se sumarán ginecólogos y personal de guardia, de acuerdo a la demanda actual.

 

 

 

Refuncionalización de horarios de CAPS

 

Durante el encuentro, también se acordó avanzar en la refuncionalización de los horarios de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la zona, para ampliar la atención disponible en estos establecimientos.

 

“El objetivo es armar una estructura más desarrollada acá en el Alvear y escuchar las necesidades sentidas en los barrios. Asumimos compromisos que se puedan cumplir”, sostuvo el secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky.

 

Agenda de reuniones mensuales

 

Como parte de los acuerdos, se estableció una agenda de reuniones mensuales entre la Secretaría de Salud, el Hospital Alvear y los vecinalistas, para evaluar los avances y dar seguimiento a los compromisos asumidos.

 

De hecho, el encuentro realizado días atrás dio continuidad al contacto iniciado desde el mismo Hospital Alvear a instancias del titular de la cartera sanitaria, a principios de la semana pasada.

 

 

 

R.G

 

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