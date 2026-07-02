Alivio fiscal para la construcción y el desendeudamiento familiar en Chubut

La Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría dos proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo que establecen medidas de alivio fiscal para la construcción, los contratos de vivienda y la economía familiar. En la misma jornada, se validó el acuerdo con YPF por la transferencia de áreas petroleras y se modificó la normativa para permitir la reelección de intendentes y jefes comunales.

Respecto al régimen transitorio para la construcción, el diputado Sergio Ongarato precisó que la norma exime el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de Sellos para la edificación de viviendas y loteos habitacionales hasta junio de 2027. "La propuesta busca aliviar la carga tributaria sobre un sector que atraviesa un descenso en la actividad y, al mismo tiempo, favorecer el acceso a la vivienda", manifestó Ongarato, añadiendo que la provincia registra una de las tasas de alquiler más altas del país. Desde la oposición, el diputado Juan Pais adelantó el acompañamiento de su bloque a las actividades que generen empleo, aunque advirtió que la iniciativa original excluía algunos códigos del nomenclador comercial.

Por otra parte, se aprobó la exención del Impuesto de Sellos para la refinanciación de deudas bancarias y de tarjetas de crédito, así como para los contratos de locación destinados a vivienda permanente. Al fundamentar el proyecto, la diputada Sandra Willatowski detalló que el objetivo es "generar alivio fiscal y facilitar el acceso a distintos beneficios para personas, empresas y asociaciones civiles", destacando además que se incorporó la gratuidad en las actas de estado civil. Sobre este punto, el legislador Sergio González valoró el beneficio para los inquilinos y afirmó que "representa un alivio para quienes no pueden acceder a una vivienda propia".

Finalmente, el cuerpo legislativo ratificó el acta acuerdo firmado entre el gobernador Ignacio Torres e YPF para la cesión de áreas de explotación en la cuenca del Golfo San Jorge, cuyos fondos extraordinarios serán destinados a obras prioritarias de infraestructura, salud y educación en Comodoro Rivadavia.

EBW