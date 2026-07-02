Nueva edición de FeriArte en La Rural en fechas patrias

FeriArte se prepara para una nueva edición especial en el marco de las fechas patrias. El evento se desarrollará el miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de julio, en el predio de la Sociedad Rural, de 17:00 a 23:00 horas, con entrada libre y gratuita. La propuesta contará con la participación de emprendedores de la región, clases de cocina y espectáculos musicales y de danza.

La referente de FeriArte, Romina Villaverde, detalló que la feria contará con masterclass de chefs reconocidos de la zona, como Laureano Ríos de Sabor Mapuche, y pasteleras locales. "Estamos muy contentos porque muchos grupos nos toman en cuenta y vienen a compartir con nosotros este momento junto a más de 90 emprendedores", destacó la organizadora, señalando que llegarán expositores de Esquel, Trevelin, El Bolsón, Lago Puelo y Epuyén.

El evento, que coincide con el festejo del 9 de Julio, tendrá un fuerte enfoque en las tradiciones nacionales. "Son ferias patrias, por eso lo que es el 9 es todo lo que tiene que ver con los ballet y música que tiene que ver con nuestros valores patrios, con la música que es de nuestro país", explicó Villaverde. Entre los artistas confirmados se encuentran el grupo Incógnitos, Damián Duflós y Alberto Parada, además de los cuerpos de danza Malvinas Argentinas, Remembranza y Somos Danza.

Próximos a cumplir cuatro años y medio de trayectoria, la organización remarcó el trabajo colectivo detrás de cada encuentro. "Esta feria lo que la caracteriza es la unión. Todo lo que se ve en la feria se hace en conjunto", valoró la referente. La locución estará a cargo de Matías Gibbon y el sonido será provisto por Javier Melín.

El espacio estará acondicionado con un sector de food trucks y mesas para que los asistentes puedan disfrutar de opciones gastronómicas. "Es una muy buena propuesta para venir en familia o con amigos. Podés venir a comer algo, a tomarte un té, un café o venís con el mate; tenés para sentarte y es un lugar que estás calentito", concluyó Villaverde, invitando a toda la comunidad a sumarse a las tres jornadas de actividades.

EBW