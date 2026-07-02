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Por Redacción Red43

Falleció Fernando Raposeiras, concejal y presidente del bloque Unión por la Patria

En su memoria, se decretó tres días de duelo Municipal a partir de la fecha y dispuso que la Bandera Nacional permanezca izada a media asta en los edificios públicos y plazas.
Por Redacción Red43

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Hoy 2 de julio de 2026, se conoció la noticia del fallecimiento de Juan Fernando Gonzalez Raposeiras.

 

A la edad de 50 años en Esquel, luego de afrontar una larga lucha contra una dura enfermedad.

 

La noticia conmueve a la comunidad local, y fueron decretados tres días de duelo municipal a partir de la fecha y dispuso que la Bandera Nacional permanezca izada a media asta en los edificios públicos y plazas.

 

Desde fines de 2023, Raposeiras se desempeñó activamente como concejal de Esquel. En febrero de 2026 asumió formalmente la presidencia del bloque de Unión por la Patria (UxP).

 

Antes de su labor en el poder legislativo local, estuvo a cargo de la jefatura del Registro Civil de las Personas en Esquel. Se caracterizó por un fuerte rol de fiscalización hacia el poder ejecutivo municipal, participando activamente en debates sobre la planificación estratégica de la ciudad, el desarrollo del Parque Industrial y el control del cumplimiento de las normativas locales.

 

 

En su memoria, el Municipio decretó tres días de duelo municipal a partir de la fecha y dispuso que la Bandera Nacional permanezca izada a media asta en los edificios públicos, plazas y demás espacios públicos de la ciudad.

 

Mantuvo su compromiso institucional hasta sus últimos días, asistiendo a las sesiones legislativas habituales de la ciudad.

 

SL

 

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