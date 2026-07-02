Torres con Santilli: Mesa de negociación por Futaleufú

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, mantuvo un encuentro de trabajo en la Casa Rosada con el flamante jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, con el objetivo de repasar una agenda de obras e inversiones estratégicas para la provincia. Como principal resultado para la región cordillerana, ambos funcionarios resolvieron conformar una mesa de negociación para trabajar de manera conjunta en la elaboración del nuevo pliego correspondiente al proceso de licitación de la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú. La meta de este espacio es asegurar que Chubut tenga un rol activo en la definición de las condiciones de una concesión clave para el desarrollo energético de la zona y la defensa de los recursos naturales.

Al término del encuentro en Buenos Aires, el mandatario provincial valoró el alcance de las gestiones y expresó que también conformaron una mesa de negociación para trabajar en el nuevo pliego de la concesión de Futaleufú. Es fundamental que Chubut participe desde el primer momento en una discusión estratégica para defender nuestros recursos y los intereses de todos los chubutenses.

Asimismo, durante la reunión de trabajo se acordó avanzar en el decreto que habilitará al Gobierno provincial a convocar la próxima semana a la licitación para la construcción del nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia, tras haberse acreditado la factibilidad técnica y financiera de la obra. Respecto a este punto, Torres detalló que fue una muy buena reunión de trabajo, en la que avanzaron sobre una agenda fundamental para Chubut. Después de completar la factibilidad técnica y financiera del proyecto, acordaron avanzar con el decreto que permitirá licitar la próxima semana una obra tan esperada como el nuevo acueducto.

Esta última obra es financiada a través del CAF Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y contempla la ejecución de una nueva conducción de cinco mil metros cúbicos por hora entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso, enmarcada en la Ley provincial aprobada por la Legislatura a fines del año pasado para el Programa Sistema de Acueductos Sostenibles de la Provincia. Con respecto al rumbo general de la administración provincial en sus encuentros con Nación, el gobernador concluyó que siguen gestionando con seriedad, dialogando y consiguiendo resultados concretos para la provincia, indicando que ese es el camino que eligieron y el que van a seguir recorriendo.

EBW