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01 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Los Cipreses: dos personas murieron en un incendio esta mañana

El fuego se desató mientras dormían en su hogar, a pocos kilómetros de Trevelin. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La mañana de hoy tuvo una tragedia en las cercanías de Trevelin, puntualmente en la ruta Los Cipreses.

 

Un incendio consumió una vivienda y dos personas habrían perdido la vida dentro, al ocurrir mientras dormían.

 

La hipótesis que plantean las autoridades que investigan lo sucedido, apuntan a un accidente por el método de calefacción, siendo a leña.

 

Las personas habrían alimentado el fuego antes de dormir y eso desató que no tenga control. Ambas eran de origen extranjero y se continua investigando desde los equipos de Bomberos y Policia locales.

 

SL

 

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