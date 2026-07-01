Los Cipreses: dos personas murieron en un incendio esta mañana

La mañana de hoy tuvo una tragedia en las cercanías de Trevelin, puntualmente en la ruta Los Cipreses.

Un incendio consumió una vivienda y dos personas habrían perdido la vida dentro, al ocurrir mientras dormían.

La hipótesis que plantean las autoridades que investigan lo sucedido, apuntan a un accidente por el método de calefacción, siendo a leña.

Las personas habrían alimentado el fuego antes de dormir y eso desató que no tenga control. Ambas eran de origen extranjero y se continua investigando desde los equipos de Bomberos y Policia locales.

SL