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Por Redacción Red43

Atención Esquel: habrá un corte de luz mañana viernes

Por mantenimiento en líneas de alta tensión, un sector de la ciudad se verá afectado. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios/as de energía eléctrica de Esquel y sus Zonas Rurales, que durante el día viernes 03 de julio se realizará un corte en el suministro eléctrico.

 

Re realizarán tareas de Mantenimiento en Líneas Aéreas de Media Tensión y Podas Preventivas, el día viernes 03 de julio, en el horario de 11:30 a 14:30 horas.

 

Sectores afectados: R259 desde Universidad hasta cruce con Ruta Provincial Nº 72, Barrio Jardín y Barrio Los Coirones.

 

Se trabajará en la zona de Ruta 259 acceso a E.T Arroyo Seco y Colectora ruta 259, 
                                           
Se solicita a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en la "Zona de Trabajo", a fin de resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores. Agradecemos su colaboración.
 

 

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