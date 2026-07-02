Atención Esquel: habrá un corte de luz mañana viernes

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa a sus usuarios/as de energía eléctrica de Esquel y sus Zonas Rurales, que durante el día viernes 03 de julio se realizará un corte en el suministro eléctrico.

Re realizarán tareas de Mantenimiento en Líneas Aéreas de Media Tensión y Podas Preventivas, el día viernes 03 de julio, en el horario de 11:30 a 14:30 horas.

Sectores afectados: R259 desde Universidad hasta cruce con Ruta Provincial Nº 72, Barrio Jardín y Barrio Los Coirones.

Se trabajará en la zona de Ruta 259 acceso a E.T Arroyo Seco y Colectora ruta 259,



Se solicita a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en la "Zona de Trabajo", a fin de resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores. Agradecemos su colaboración.

