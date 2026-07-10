Paso 2 años presa por el crimen de su marido, pero era inocente: ahora deben pagarle 120 millones

Una mujer estuvo más de dos años detenida por el crimen de su pareja en 2013. No obstante, cuando llegó a juicio oral, la Fiscalía desistió de la acusación, fue absuelta y liberada. Al salir, inició una demanda contra el Estado y deben pagarle una indemnización millonaria.

En aquella instancia, la fiscalía consideró que no existían elementos suficientes para sostener la imputación. Frente a esta situación, ahora, la Justicia resolvió que deberá recibir una compensación económica de más de $120 millones por el tiempo que estuvo privada de su libertad.

La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes. El tribunal revocó una sentencia de primera instancia y responsabilizó al Estado bonaerense por los daños derivados de la prisión preventiva. Para los jueces, la medida fue arbitraria, infundada y excesiva. El caso se originó tras el homicidio de Fabián Héctor Martínez, pareja de Patricia Miriam Larroza, en julio de 2013.

El hombre fue encontrado sin vida luego de haber salido de madrugada y no regresar. El cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca y sin algunas pertenencias personales, entre ellas documentación, calzado, campera, dinero y teléfono celular.

A partir del hallazgo de Martínez, la mujer pasó a ser acusada de haber participado del crimen, después de que un testigo de identidad reservada asegurara que la mujer lo había entregado.

En agosto de ese mismo año, Larroza quedó detenida por orden de la fiscalía N° 3 de Moreno, que convirtió su situación en prisión preventiva. La acusación sostenía que había instigado el robo que derivó en el homicidio. Esa hipótesis se apoyó principalmente en un testimonio y en otros elementos que luego fueron considerados insuficientes.

Larroza llegó a juicio detenida, acusada de homicidio agravado “criminis causa”. Sin embargo, el fiscal de juicio levantó los cargos en su contra y, en octubre del 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 Departamental de Mercedes resolvió su absolución. Sin embargo, los autores materiales del homicidio nunca fueron identificados.

En el juicio se expuso que el testigo reservado habría formado parte de una organización dedicada a "armar causas penales truchas". La Cámara también remarcó que no se tomaron medidas mínimas para corroborar sus dichos.

De esta forma, el fallo civil consideró que la privación de la libertad de Larroza superó el plazo razonable y careció de sustento probatorio suficiente. La Cámara aclaró que una absolución no genera automáticamente derecho a ser indemnizado. Pero sostuvo que este caso encuadró dentro de una excepción por administración irregular de Justicia.

Frente a esta situación, Larroza demandó al Estado por daños y perjuicios y su caso llegó a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes, ganó y la Justicia condenó a la provincia de Buenos Aires a pagar una suma de $126.800.000 más intereses.

La indemnización quedó compuesta por dos rubros principales. Por incapacidad psíquica, el tribunal reconoció $26.800.000. Por daño moral, fijó otros $100.000.000, al considerar el impacto personal y familiar. También se estableció un interés del 6% anual desde la fecha de su detención (26 de agosto de 2013) hasta la fecha de la sentencia.

Cabe destacar que la mujer es madre de cuatro hijos (dos de ellos menores al momento del hecho) y uno de ellos con una discapacidad severa (hidrocefalia) que requería cuidados constantes que ella no pudo brindar por estar presa.