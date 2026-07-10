SEROS incorporó la cobertura del 100% en prótesis dentales para afiliados mayores de 60 años

La reciente incorporación de la cobertura del 100% en prótesis dentales para afiliados mayores de 60 años por parte de SEROS representa una excelente noticia para la salud y la calidad de vida de los adultos mayores.

La pérdida de piezas dentarias no solo afecta la estética de la sonrisa. También tiene un impacto directo en la salud general, ya que dificulta la correcta masticación de los alimentos, favorece problemas digestivos por una alimentación inadecuada y puede limitar el consumo de alimentos saludables como frutas, verduras y carnes, fundamentales para una buena nutrición.

Además, la ausencia de dientes puede provocar alteraciones en el habla, favorecer el desplazamiento de las piezas dentarias remanentes, acelerar la pérdida de hueso en los maxilares y generar cambios en la estructura del rostro, dando una apariencia de mayor envejecimiento.

Recuperar la función masticatoria mediante una prótesis dental permite mejorar la alimentación, la digestión y el estado nutricional. También contribuye a una mejor pronunciación, brinda mayor estabilidad al sonreír y hablar, aumenta la autoestima y la confianza, y favorece una vida social más activa, aspectos que tienen un impacto positivo en el bienestar físico y emocional.

Muchas personas mayores postergan este tratamiento por cuestiones económicas o por desconocer los beneficios disponibles. La cobertura implementada por SEROS representa una oportunidad para acceder a una rehabilitación oral que puede transformar significativamente la calidad de vida.

En MÁS Odontología, como prestador de SEROS en Esquel, acompañamos a cada paciente durante todo el proceso de evaluación y tratamiento, brindando asesoramiento personalizado para quienes deseen conocer si pueden acceder a este beneficio.

Los interesados pueden comunicarse al 2945 681323 o acercarse a MÁS Odontología, ubicada en Roca 343, Esquel, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, donde recibirán toda la información necesaria para iniciar el trámite y planificar su rehabilitación oral.