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Por Redacción Red43

Atados, golpeados y apuntados con una pistola: así robaron a una familia en una chacra de Trelew

Fue un violento asalto del que participaron al menos, cuatro delincuentes. Uno habría sido apresado. Se llevaron una importante suma de dinero.
Por Redacción Red43

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A un chacarero y su familia los golpearon, redujeron a punta de pistola y los ataron para robarles dinero y pertenencias en un violento asalto que hubo en las últimas horas en la zona de chacras cercana a Trelew. Fue en un establecimiento rural situado a pocos metros de un salón de fiestas que desvalijaron esta semana, y si bien la policía no dio información oficial del caso trascendió que habrían aprehendido a dos sospechosos.

 

El atraco, perpetrado por al menos cuatro delincuentes con los rostros cubiertos y algunos armados, ocurrió la noche de este miércoles (alrededor de las 22) en la zona de «Treorcky», a unos diez minutos del centro de Trelew.
Fue, según se pudo confirmar, en la chacra 167, increíblemente, a metros de donde se ha instalado una especie de destacamento policial que tiene personal las 24 horas, a raíz de los hechos de inseguridad que vienen perjudicando a los productores de esa zona del Valle.
Al parecer los asaltantes sorprendieron al propietario de la chacra y su familia cuando estaban por irse a dormir. Son una familia de nacionalidad boliviana que tendría verdulería en Trelew.
Hasta las últimas horas, la policía no brindaba información oficial del hecho, pero se supo de fuentes allegadas a la investigación que los ladrones se habrían llevado una importante suma de dinero y pertenencias de las víctimas y que al chacarero tuvieron que traerlo en ambulancia al hospital de esta ciudad por las heridas que tenía en distintas partes del cuerpo.
 

 

 

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