Atados, golpeados y apuntados con una pistola: así robaron a una familia en una chacra de Trelew

A un chacarero y su familia los golpearon, redujeron a punta de pistola y los ataron para robarles dinero y pertenencias en un violento asalto que hubo en las últimas horas en la zona de chacras cercana a Trelew. Fue en un establecimiento rural situado a pocos metros de un salón de fiestas que desvalijaron esta semana, y si bien la policía no dio información oficial del caso trascendió que habrían aprehendido a dos sospechosos.

El atraco, perpetrado por al menos cuatro delincuentes con los rostros cubiertos y algunos armados, ocurrió la noche de este miércoles (alrededor de las 22) en la zona de «Treorcky», a unos diez minutos del centro de Trelew.

Fue, según se pudo confirmar, en la chacra 167, increíblemente, a metros de donde se ha instalado una especie de destacamento policial que tiene personal las 24 horas, a raíz de los hechos de inseguridad que vienen perjudicando a los productores de esa zona del Valle.

Al parecer los asaltantes sorprendieron al propietario de la chacra y su familia cuando estaban por irse a dormir. Son una familia de nacionalidad boliviana que tendría verdulería en Trelew.

Hasta las últimas horas, la policía no brindaba información oficial del hecho, pero se supo de fuentes allegadas a la investigación que los ladrones se habrían llevado una importante suma de dinero y pertenencias de las víctimas y que al chacarero tuvieron que traerlo en ambulancia al hospital de esta ciudad por las heridas que tenía en distintas partes del cuerpo.

