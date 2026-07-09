La Policía reforzó los controles en rutas y acompañó un corte preventivo por nieve y hielo

La Policía del Chubut intervino en un operativo especial de control sobre las rutas provinciales debido a las complicadas condiciones climáticas registradas en las últimas horas. La medida incluyó un corte preventivo en el tramo Tecka–Paso de Indios, dispuesto para reducir los riesgos derivados de la acumulación de nieve y la presencia de hielo sobre la calzada.

El jefe de la Unidad Regional Esquel, Hugo Melipil, explicó que el operativo se realizó a pedido de las autoridades provinciales. "Ayer casualmente hemos recibido una notificación por parte de la máxima autoridad de la Subsecretaría de Protección Civil de Provincia, en este caso el requerimiento de apoyo directo con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para hacer un corte preventivo de ruta en lo que es el tramo Tecka-Paso de Indios", señaló.

El comisario indicó que la decisión respondió al estado de la cinta asfáltica. "Esto a consecuencia obviamente de la caída de nieve y presencia de hielo sobre la cinta asfáltica que se torna muy muy riesgosa para los circunstanciales automóviles que circulaban a esa hora del día por ese sector", sostuvo.

Melipil agregó que, previamente, se había registrado un inconveniente con un vehículo de gran porte. "Tiempo antes se había registrado la presencia de un vehículo de carga, un camión más exactamente, lo que es la salida de Teca, que estaba por ahí en parte sobre la cinta asfáltica y no permitía la libre circulación de otros vehículos", explicó.

En ese contexto, remarcó que el objetivo del operativo fue prevenir nuevos incidentes durante la noche. "Para evitar ese tipo de cuestiones durante la noche se tomó esta medida", afirmó.

Asimismo, destacó que se garantizó la circulación de los servicios esenciales de transporte. "Sí se garantizó la circulación de los vehículos de transporte de pasajeros, que como bien se sabe por ahí transitan en horas de la madrugada, así que en ese caso hubo un acompañamiento como para garantizar la llegada de un punto a otro con normalidad de estos vehículos que hacen el transporte de personas", concluyó.

R.G