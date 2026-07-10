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Por Redacción Red43

Aprehendieron en Lago Puelo a un hombre con pedido de captura

Ocurrió en la tarde de ayer, en controles sobre la pasarela del Río Azul. Los detalles.
Por Redacción Red43

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En el marco de tareas de prevención, personal de la Comisaría Distrito Lago Puelo aprehendió este miércoles a un hombre que tenía un pedido de captura vigente.

 

 

El procedimiento se realizó a las 16:25 hs. en la zona de Pasarela Río Azul, Isla Norte. Efectivos que realizaban patrullaje preventivo y control de identificación abordaron a un masculino para identificarlo.

 

 

Al chequear sus datos en el sistema, se estableció que sobre él pesaba un Pedido de Captura vigente dispuesto por la S.S. Dra. Alicia Revori.

 

 

De inmediato se procedió a la aprehensión del hombre de 47 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

 

 

 

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