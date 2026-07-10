Myly González ya se encuentran en Chile para buscar un nuevo triunfo en el ring

El Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes será el escenario de un Festival Internacional de Boxeo Amateur este sábado a partir de las 19:00 horas (Chile)

El combate estelar de la noche será femenino y enfrentará a la campeona de Chile y medallista panamericana, Denisse “China” Bravo, de 54 kg, con la monarca argentina de los Juegos Evita, Milagros "Myly" González.

En la cartelera de semifondo también se destacan dos duelos internacionales.

Felipe Meza, Campeón de Chile en 75 kg, se medirá con Luciano Córdova, Campeón provincial argentino.

Por su parte, Tomás Reyes, Campeón de Chile en 60 kg, enfrentará a Franco Meneses, Campeón de Río Gallegos.

Los seleccionados chilenos utilizarán esta cita en el extremo sur como parte de su preparación fundamental para el Campeonato Sudamericano de Santa Fe, en Argentina, que se disputará en septiembre, y para los próximos Juegos Bolivarianos.