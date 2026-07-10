-2°
-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 10 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Chile
10 de Julio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Myly González ya se encuentran en Chile para buscar un nuevo triunfo en el ring

Todo listo para una velada boxística internacional en Punta Arenas, con la Esquelense representando a nuestro país.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes será el escenario de un Festival Internacional de Boxeo Amateur este sábado a partir de las 19:00 horas (Chile)

 

 

El combate estelar de la noche será femenino y enfrentará a la campeona de Chile y medallista panamericana, Denisse “China” Bravo, de 54 kg, con la monarca argentina de los Juegos Evita, Milagros "Myly" González.

 

 

En la cartelera de semifondo también se destacan dos duelos internacionales.

 

Felipe Meza, Campeón de Chile en 75 kg, se medirá con Luciano Córdova, Campeón provincial argentino.

 

Por su parte, Tomás Reyes, Campeón de Chile en 60 kg, enfrentará a Franco Meneses, Campeón de Río Gallegos.

 

 

Los seleccionados chilenos utilizarán esta cita en el extremo sur como parte de su preparación fundamental para el Campeonato Sudamericano de Santa Fe, en Argentina, que se disputará en septiembre, y para los próximos Juegos Bolivarianos.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se apagó su cuerpito en la tierra, se prendió una Luz en el Cielo
2
 Noah David Ritson del Val QEPD
3
 Un sismo se sintió a 183 km. de El Bolsón
4
 La Escuela n°8 despide a Noah
5
 Nasly Aneley Arce González QEPD
1
 La Municipalidad de Esquel destaca el inicio de la temporada de invierno en La Hoya
2
 La Policía Comunitaria de Trevelin invita a charlas con vecinos
3
 El Gobierno del Chubut brindó una capacitación en búsqueda de personas
4
 Myly González ya se encuentran en Chile para buscar un nuevo triunfo en el ring
5
 Después de 75 años, el Dique Florentino Ameghino tendrá acceso por primera vez al gas por red
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -