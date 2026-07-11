Sin atención al público: cómo funcionará la Coop16 durante este lunes 13 de julio

Los usuarios de los servicios públicos en la región cordillerana deberán tener en cuenta las modificaciones en los esquemas de asistencia presencial programados para el inicio de la semana. Las oficinas comerciales y administrativas pertenecientes a la prestataria regional no abrirán sus puertas para la realización de trámites habituales.

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informa que no habrá atención al público el día lunes 13 de julio debido al Día del Trabajador de la Electricidad. Esta medida alcanza de manera simultánea a las dependencias institucionales ubicadas tanto en la ciudad de Esquel como en la localidad de Trevelin.

Guardias operativas garantizadas

A pesar del cierre de las sedes para la atención presencial de asociados y clientes, la estructura técnica de la organización mantendrá activos los protocolos de contingencia y mantenimiento preventivo en las redes de distribución de energía y agua potable.

La jornada institucional se desarrollará con atención normal de los turnos rotativos de las diferentes guardias. De este modo, los equipos operativos y las cuadrillas de emergencia permanecerán en servicio para atender cualquier eventualidad técnica o reclamo urgente que pueda registrarse en el tendido eléctrico o las conexiones domiciliarias de ambas comunas.

Las autoridades de la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. Esquel – Trevelin recordaron la importancia de considerar esta interrupción programada al momento de planificar gestiones o pagos, sugiriendo la utilización de los canales virtuales alternativos para consultas de saldos o transferencias, antes del restablecimiento de las actividades presenciales regulares previsto para el día martes.

T-B