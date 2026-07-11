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Por Redacción Red43

Seis árbitros le hicieron juicio a una liga de fútbol y la sentencia fue lapidaria: debe pagarles 700 millones de pesos

Es la de Comodoro Rivadavia. La demanda se inició en 2019 por precarización laboral, ausencia de aportes y despidos injustificados. También debe hacerse cargo de las costas del juicio.  
Por Redacción Red43

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En las últimas horas se conoció la sentencia del juicio que un grupo de seis árbitros le entabló a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia en 2019. La demanda fue entablada por precarización laboral, ausencia de aportes y despidos injustificados.

 

En 2019, seis árbitros que pertenecían al grupo que cumplía funciones en partidos organizados por la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, realizó una demanda con el asesoramiento del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA).

 

Si bien no existe una cifra determinada de indemnización, el monto rondaría entre los 500 y 700 millones de pesos, algo que se debe calcular por cada parte con la correspondiente actualización.

 

La Liga, además, deberá hacer cargo de las costas del juicio, con horarios a los abogados intervinientes, trámites administrativos, etc. Según publica Crónica en su portal, el juicio se inició en el momento que Antonio "Kelo" Carrizo oficiaba como presidente del ente futbolístico. En parte de la resolución que firma el juez Raúl Floreal Esteban del Juzgado Laboral Nº 3 de Comodoro Rivadavia, menciona:

 

1) Hago lugar a la demanda interpuesta por los Sres. Quintana Heribeto Claudio, Sepúlveda Catalán Alejandro Rodrigo, Oviedo Víctor José, Rodríguez Adrián Leonardo, Haro Milton Fernando y Linares Juan Manuel contra la Liga de Futbol de Comodoro Rivadavia, y condenar a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia a abonar a cada uno de los actores la suma que resulte de la liquidación a realizar en la etapa de ejecución de sentencia conforme las pautas determinadas en los considerandos.

 

2) Intereses. Todos los rubros deberán calcularse con más intereses desde que cada suma fue debida y hasta la fecha de efectivo pago, aplicando un interés equivalente a la tasa pasiva que fije el Banco Central de la República Argentina, conforme lo previsto en el art. 55 de la Ley 27802.

 

Fuente: Crónica.

 

 

 

 

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