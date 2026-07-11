"La Piuqueneta": más de 80 bailarines en escena se presentan en el Auditorio Municipal

La agenda artística de la ciudad se renueva este fin de semana con una propuesta que fusiona la danza tradicional y la pasión popular que caracteriza a los argentinos. El escenario mayor del centro cultural local abrirá sus puertas para recibir una puesta en escena de gran despliegue coreográfico coordinada por uno de los elencos de baile con mayor trayectoria de la zona cordillerana.

Se trata de la Muestra del Ballet Piuque: ¡Llega "La Piuqueneta"!. La agrupación folclórica ha preparado un espectáculo integral diseñado especialmente para repasar la cultura popular a través del movimiento, tomando como eje estético los grandes momentos del seleccionado nacional de fútbol.

Más de 80 artistas locales en escena

La gala se perfila como uno de los eventos comunitarios más convocantes de la jornada debido al masivo número de participantes que integrarán los diferentes cuadros de baile. Este sábado acompañamos al Ballet Piuque en su muestra temática mundialista, que contará con la presentación de más de 80 bailarines de todas las categorías en escena. El público podrá disfrutar de la evolución de los alumnos de los niveles infantiles, juveniles y adultos en un mismo espacio de expresión colectiva.

La temática de este año busca replicar el fervor celeste y blanco desde una perspectiva artística, combinando técnicas de malambo, danzas tradicionales y elementos teatrales contemporáneos que apelan directamente a la memoria emotiva de los espectadores concurrentes.

Horarios, locación y venta de entradas

El encuentro cultural se llevará a cabo durante la tarde de este Sábado 11/07 a las 19:30 hs. El recinto elegido para albergar la presentación de todas las divisiones del conjunto folclórico es el Auditorio Municipal (Belgrano 330), un espacio adaptado técnicamente para dar soporte lumínico y de sonido a las exigencias que plantea esta producción cordillerana.

Los interesados en asistir al evento de danza y acompañar el desarrollo de los artistas locales ya pueden asegurar su ubicación. El valor establecido para las Entradas es de $10.000 anticipadas / $15.000 en puerta. Para mayor comodidad de los vecinos de la zona y turistas, la organización habilitó canales virtuales directos de venta: conseguí la tuya por WhatsApp al 2945-501069. Las boleterías del complejo de calle Belgrano también estarán disponibles minutos antes del inicio fijado de la función para el remanente de localidades.

T.B