El Dique Ameghino cumple 75 años con anuncios de obras clave y una planta de gas

En el marco del 75° aniversario del Dique Florentino Ameghino, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció que la localidad contará por primera vez en su historia con acceso al gas por red, tras la firma del convenio para la instalación de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Durante la jornada también se celebró el 75° aniversario de la Escuela N° 56, una institución emblemática para la comunidad y destacada por su compromiso con el Plan Provincial de Alfabetización.

Acompañaron al mandatario el presidente comunal, Raúl De Domingo; los jefes comunales Sergio Bowman (Las Plumas) y Micaela Bilbao (Lago Blanco); los ministros de Educación, José Luis Punta; de Economía, Gustavo Paz; y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el secretario de Salud, Sergio Wisky; los presidentes de Chubut Deportes, Milton Reyes; del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, Horacio Massacese; del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra; y de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut, Pablo Asnaghi; la subsecretaria de Turismo y Áreas Protegidas, Magalí Volpi; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; legisladores provinciales, autoridades locales y vecinos.

Un acto de justicia para la comunidad

Durante su discurso, Torres sostuvo que “después de 75 años, este pueblo, que es sinónimo de progreso y de generación de energía, todavía no tiene acceso al gas”, y aseguró que “este es el ejemplo más concreto de lo mal que se administraron nuestros recursos durante tanto tiempo”.

En ese sentido, destacó que, aun en un contexto económico complejo, la Provincia decidió avanzar con una obra largamente esperada por los vecinos.

“Hubo momentos de enorme bonanza económica para Chubut, incluso gracias a la energía que generó este dique, pero esas oportunidades no se tradujeron en obras para quienes vivían acá. Nosotros tomamos la decisión de revertir esa injusticia y garantizar que, después de 75 años, esta comunidad tenga acceso definitivo al gas”, expresó.

Asimismo, puso en valor el trabajo de la Escuela N° 56 y afirmó que “es una de las instituciones más comprometidas con el Plan Provincial de Alfabetización, demostrando que cuando hay compromiso de docentes, auxiliares, directivos y familias, los resultados llegan”.

“Cada decisión que tomamos hoy como dirigentes repercute directamente en el futuro de nuestros chicos. Por eso gobernar también es asumir la responsabilidad de hacer lo que durante décadas otros decidieron postergar”, agregó.

Los recursos son de los chubutenses

El Gobernador recordó además que la Provincia impulsó una Declaración de Certeza ante la Justicia Federal para defender la potestad provincial sobre los recursos energéticos.

“En nuestro primer año de gestión iniciamos esta demanda porque la Constitución es muy clara: los recursos pertenecen a las provincias. Y la Justicia Federal nos dio la razón para seguir avanzando”, indicó.

En ese marco, sostuvo que “me niego a creer que toda la energía que generan el Dique Florentino Ameghino y Futaleufú no se vea reflejada en una mejor calidad de vida para los habitantes de Chubut, que pagan una fortuna por la electricidad y, particularmente en esta localidad, además no tienen acceso al gas”.

“Vamos a dar esa pelea hasta las últimas consecuencias para que las hidroeléctricas queden en manos de los verdaderos dueños de esos recursos, que son los chubutenses, y para que podamos decidir cómo se licitan y concesionan”, afirmó.

Los pueblos que hacen patria

Torres también recordó que el actual presidente comunal le había planteado, incluso antes de asumir, el objetivo de lograr que el Dique Florentino Ameghino tuviera gas por red.

“Hoy podemos asegurar que antes de 2027 ese sueño será una realidad”, expresó.

“Son estos pueblos pequeños los que hacen patria en nuestra provincia. Por eso, nuestro desafío es que quienes nacen y eligen vivir acá puedan desarrollarse, estudiar, formar una familia y construir un proyecto de vida sin tener que irse a una ciudad más grande para encontrar oportunidades”, concluyó.

Una comunidad que construye futuro

Por su parte, el presidente comunal Raúl De Domingo agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y señaló que “este aniversario representa 75 años de esfuerzo, trabajo y sueños compartidos”.

Además, destacó la agenda de obras que se lleva adelante junto a la Provincia, que contempla la reconstrucción del corralón comunal, la construcción de un playón deportivo con césped sintético, un nuevo paseo costero con estacionamiento y la reactivación de la planta de GLP.

“Cuando hablamos de futuro hablamos de infraestructura, innovación y oportunidades para nuestra gente. Por eso esta obra de gas representa un antes y un después para toda la comunidad”, sostuvo.

Educación que transforma

El director de la Escuela N° 56, Guillermo Risso, destacó la trayectoria de la institución y agradeció el compromiso de toda la comunidad educativa.

“Honramos a quienes construyeron esta escuela durante estos 75 años y renovamos el compromiso de seguir formando ciudadanos comprometidos con su comunidad”, expresó.

Asimismo, valoró el acompañamiento permanente de las instituciones locales y afirmó que “ese trabajo conjunto fortalece nuestros proyectos educativos y mantiene viva la escuela como un actor central para el desarrollo de la localidad”.

Una obra esperada durante 75 años

Durante el acto, el Gobernador, junto al presidente comunal, firmó el convenio para desarrollar el sistema de almacenamiento, vaporización y distribución de Gas Licuado de Petróleo por red destinado a abastecer a toda la localidad.

El acuerdo permitirá avanzar en la ejecución de la infraestructura necesaria para garantizar un servicio seguro, continuo y eficiente, mejorando de manera definitiva la calidad de vida de los vecinos.

La Provincia tendrá a su cargo la coordinación institucional del proyecto, la definición de las prioridades de intervención, el seguimiento de las obras y los aportes financieros necesarios para su ejecución.

Obras, turismo y acompañamiento provincial

Durante la jornada también se reconoció a Braian Vargas, autor del diseño del escudo del Dique Florentino Ameghino.

El Instituto de Asistencia Social entregó aportes e insumos a la Escuela N° 56, la Asociación de Bomberos Voluntarios, la Iglesia, la Comisaría y el Puesto Sanitario.

Por su parte, el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural reservó tres lotes destinados a viviendas de servicio para personal de Salud, Educación y Policía, además de un predio de 40.000 metros cuadrados para la cancha de doma y dos canchas de fútbol.

Chubut Deportes entregó el proyecto para la remodelación del predio deportivo lindero a la Escuela N° 56, mientras que el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas firmó convenios de cooperación institucional en el marco del programa “Chubut Innova Turismo” y del Corredor Turístico Valle de Gondwana.

Finalmente, la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación suscribió los convenios para ejecutar las obras de embellecimiento y estacionamiento del acceso al puente peatonal y la construcción de un nuevo galpón de acopio para la comuna.