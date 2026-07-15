Encuentro gastronómico en Sierra Colorada

La Secretaría de Turismo de Trevelin coordinó una visita de la cocinera Paula Chiaradia a la comunidad de Sierra Colorada con el propósito de generar un espacio de intercambio entre la gastronomía ancestral y la cocina de estación. Chiaradia, responsable del espacio Fonda Sur Bistró y Almacén en Trevelin desde el año 2012, cuenta con una trayectoria que incluye formación junto a Ferran Adrià en España y el reconocimiento como finalista del Prix de Baron B - Édition Cuisine, destacándose por su trabajo con recolección silvestre y productos locales según la época del año.

Durante la jornada, la chef recorrió junto a Cintia Figueroa los emprendimientos turísticos de la Casita de Lala y Ruka Kuwu, coordinados por Eva Aillapan y Daniela Almendra, referentes de la Comunidad Ancestral. El encuentro sirvió como primer acercamiento para diagramar talleres conjuntos que fusionen los saberes de la cocina mapuche-tehuelche con las técnicas contemporáneas de estación, orientados a personas interesadas en la gastronomía.

Esta iniciativa busca diversificar la oferta invernal de Sierra Colorada, que actualmente brinda opciones de cabalgatas guiadas por Pein Mawiza y senderismo con Newen Che Mapu. Desde el área de turismo municipal remarcaron que este tipo de vinculaciones tiene como fin primordial visibilizar los conocimientos de los pobladores locales y estructurar nuevos atractivos que complementen las actividades de la temporada en la región.

EBW