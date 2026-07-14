La FAB denuncia firmas apócrifas y desconoce el festival de boxeo en José de San Martín

La Federación Argentina de Box emitió un duro comunicado advirtiendo que el evento anunciado para este sábado 18 de julio no cuenta con aval oficial. Aseguran que se falsificaron las firmas del presidente y vicepresidente de la entidad.

El festival de boxeo programado para este sábado 18 de julio en la localidad de José de San Martín se encuentra en el ojo de la tormenta. En las últimas horas, la Federación Argentina de Box (FAB) emitió un comunicado oficial de carácter urgente en el que desconoce por completo el evento y denuncia la falsificación de firmas de sus máximas autoridades en la folletería y documentación promocional.

El festival había sido publicitado en la región bajo el supuesto patrocinio de los organismos internacionales World Boxing Corporation (UBC) y la Women's International Boxing Association (WIBA). Sin embargo, la entidad madre del boxeo nacional fue categórica al respecto: el evento no cuenta con ningún tipo de reconocimiento ni aval oficial por parte de la FAB.

LAS CLAVES DE LA DENUNCIA DE LA FAB

El comunicado del Consejo Directivo de la FAB expone irregularidades de extrema gravedad que van más allá de la falta de autorización deportiva:

Firmas falsificadas: La Federación constató que en el material de difusión pública del festival se utilizaron firmas apócrifas atribuidas al Presidente de la institución, Dr. Luis Arturo Doffi, y al Vicepresidente, Sr. Cristian Martínez. Ninguno de los dos directivos emitió ni autorizó dichos documentos.

Deslinde de responsabilidades: Ante el riesgo que implica la realización de un festival clandestino (sin los controles médicos ni reglamentarios que exige la federación), la FAB aclaró que deslinda toda responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir en el evento y respecto a la documentación utilizada para su promoción.

Acciones legales en puerta: El organismo advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones administrativas y judiciales pertinentes contra los organizadores para proteger la integridad y el nombre de la institución.

ALERTA PARA LA COMUNIDAD DEL BOXEO

Sobre el cierre del comunicado, la FAB extendió una advertencia directa a todos los actores del ambiente pugilístico local y provincial:

"Se solicita a deportistas, entrenadores, árbitros, promotores y al público en general verificar siempre la autenticidad de los eventos a través de los canales oficiales de la Federación Argentina de Box".

La realización de combates por fuera del reglamento de la FAB expone a los boxeadores a severas sanciones deportivas (como suspensiones o la pérdida de la licencia) y, fundamentalmente, pone en riesgo su integridad física al no garantizarse las medidas médicas de rigor. Se espera que en las próximas horas las autoridades municipales o locales de José de San Martín se pronuncien respecto a la viabilidad o suspensión definitiva del festival.