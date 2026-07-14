Ni el cumpleaños de 15 pudo competir con la Scaloneta

Emilia Barrionuevo celebró sus 15 años en la Asociación Sirio Libanesa de Esquel, pero la noche tuvo un condimento inesperado e inolvidable: el partido de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial. La fiesta se adaptó al encuentro, todos alentaron juntos y, tras la clasificación, invitados y cumpleañera salieron a celebrar por las calles de la ciudad antes de regresar al salón para continuar con la celebración.

Lo que para cualquier adolescente sería una noche inolvidable por cumplir 15 años, para Emilia Barrionuevo tuvo un ingrediente extra que la convirtió en una historia difícil de repetir.

Desde enero, cuando comenzaron a conocerse las fechas del Mundial, la familia advirtió que existía la posibilidad de que la Selección Argentina jugara el mismo día de la fiesta. En ese momento parecía una posibilidad lejana, pero a medida que el equipo nacional avanzaba de ronda, también crecían los nervios.

"Los nervios propios de la fiesta se mezclaban con los del partido y con el miedo de que no fuera nadie", recuerda Emilia.

Cuando quedó confirmado que Argentina enfrentaría a Suiza el 11 de julio, ya no hubo dudas: había que reorganizar toda la celebración. La familia comenzó a buscar la mejor manera de transmitir el encuentro, mientras ajustaban cada detalle de la fiesta. La cena se adelantó, las fotos se programaron para el entretiempo y el partido pasó a ser parte del cronograma de una noche muy especial.

La fiesta y el fútbol convivieron de una manera única.

Invitados, cocineros, fotógrafo, DJ y familiares siguieron cada jugada con la misma intensidad. Las camisetas de la Selección, las banderas argentinas y las pinturas celestes y blancas acompañaron un cumpleaños que, por momentos, dejó de ser una fiesta para convertirse en una verdadera tribuna.

"Hubo momentos donde todos mirábamos el partido. Los goles se gritaron y se festejaron con abrazos", contó Emilia.

La tensión aumentó cuando el encuentro se extendió y llegaron los minutos de mayor incertidumbre. Como ocurre tantas veces con la Selección, también aparecieron las cábalas, los nervios y las miradas cargadas de ilusión.

Hasta que llegó el pitazo final.

Argentina consiguió la clasificación y el salón quedó prácticamente vacío.

Sin pensarlo dos veces, la cumpleañera, sus amigos y toda la familia salieron rumbo a la calle 25 de Mayo para sumarse a los festejos junto a cientos de vecinos. Entre canciones, abrazos, bengalas y una réplica de la Copa del Mundo, la emoción del triunfo se mezcló con la alegría de celebrar los 15 años de Emilia.

Después de compartir ese momento con toda la ciudad, regresaron para continuar la fiesta.

"Fue una experiencia única, porque además de cumplir 15, pude tener mi fiesta y festejar el triunfo de Argentina junto a mis amigos y mi familia, que siempre están de manera incondicional, incluso rompiendo las cábalas por mi cumpleaños", expresó.

Hay cumpleaños que se recuerdan por la música, el vestido o la decoración. El de Emilia Barrionuevo será recordado por haber unido dos emociones inmensas en una misma noche: la ilusión de celebrar sus 15 años y la alegría compartida de ver a la Selección Argentina seguir haciendo historia en el Mundial. Una fiesta que hizo una pausa para alentar, pero que terminó siendo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado.