"Ya llevamos más de dos meses sin atención médica los jubilados"

El presidente del Consejo Municipal de Adultos Mayores de Esquel, Carlos De Leonardis, se refirió al conflicto entre PAMI y el Círculo Médico del Oeste del Chubut (CIMOCH), que mantiene suspendida la atención para afiliados de la obra social desde principios de mayo.

“Es un tema ya recurrente, lamentablemente, porque el Círculo Médico del Oeste del Chubut decide interrumpir el servicio a los afiliados argumentando que se atrasaron en los pagos”, expresó De Leonardis, aunque planteó cuestionamientos sobre el origen del problema.

Según explicó, una de las dificultades está vinculada al sistema administrativo utilizado para gestionar las prestaciones. “El Círculo Médico se niega a digitalizar la tramitación de las órdenes y las prestaciones. Eso hace que sea todo manual y eso hace todo mucho más lento y más fácil de cometer errores”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que las demoras en los pagos generan un conflicto entre ambas partes. “No es que yo quiera salir en defensa de la obra social, porque tiene sus historias PAMI, pero el Círculo Médico no colabora”, afirmó.

De Leonardis explicó que cuando PAMI realiza los pagos al CIMOCH, también aplica descuentos por errores detectados en la facturación. “No cobran el total de la factura, cobran un porcentaje elevado, pero un porcentaje al fin. Se le retiene alrededor de un 20%, puede ser más, puede ser menos”, indicó.

Además, remarcó que la situación actual es distinta a conflictos anteriores, ya que pese a que PAMI habría abonado parte de la deuda, el servicio todavía no fue restablecido. “Antes cuando PAMI le pagaba, aunque sea una parte, el Círculo Médico restablecía el servicio. Ahora no lo ha hecho”, señaló.

El titular del Consejo Municipal de Adultos Mayores advirtió sobre las consecuencias que tiene la falta de atención médica para los jubilados. “No es que esto es gratis, los jubilados se han visto privados de su atención, hay gente que le han interrumpido los tratamientos”, manifestó.

También cuestionó las alternativas ofrecidas para quienes necesitan atención. “Si quiere atenderse tiene que ir a Bariloche y ese jubilado no está en condiciones de hacer frente a los gastos de un traslado y un alojamiento”, explicó.

Frente a esta situación, De Leonardis destacó una propuesta impulsada desde la Provincia para intervenir como mediadora entre las partes. “El secretario de Salud de la provincia, el doctor Sergio Wisky, tiene una propuesta y es que la provincia se haga cargo de la administración de los servicios, o sea, de ser intermediario entre PAMI y el Círculo Médico”, indicó.

Finalmente, expresó su preocupación por el impacto que la falta de prestaciones genera en el sistema público de salud. “Hay muchos afiliados de PAMI que al no tener la prestación que corresponde van al hospital, recurren al hospital”, afirmó.

“PAMI durante dos meses no me brindó servicio de salud, pero yo pagué. Pagué lo que me dijeron que tenía que pagar”, remarcó, y concluyó: “Tengo la esperanza de que esto se resuelva de un modo u otro y que además la solución sea lo más definitiva posible”.

R.G