Espacio cultural para infancias en el Melipal: grilla completa de actividades gratuitas

El Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en la intersección de las avenidas Fontana y Alvear, se convertirá en un punto de encuentro diseñado especialmente para el disfrute de las infancias de entre 3 y 12 años. Con una propuesta que invita a compartir en familia, el espacio contará con rincones temáticos para explorar, talleres creativos, un rincón de lectura coordinado por la Biblioteca Popular Tolkeyen, espectáculos en vivo y servicio de buffet. Todas las actividades planificadas son de acceso libre y gratuito.

La programación se desarrollará a lo largo de varias jornadas y comenzará el viernes 17 de julio. Ese día, además del rincón de lectura, se dictará a las 16:30 horas un taller de susurradores poéticos a cargo de Cristina Landeira, destinado a niños de 6 a 10 años, donde cada participante podrá armar su propio susurrador. Más tarde, a las 18:00 horas, se presentará la obra de teatro de títeres "Los guardianes de la flor: La Sandunga", apta para toda la familia, bajo la manipulación de Manuel Prado y la asistencia técnica de Karina Zapata.

El sábado 18 de julio las actividades iniciarán temprano en la confitería, donde se realizará un intercambio de figuritas entre las 16:00 y las 19:00 horas. A las 16:30 horas, Dana Parissi dictará el taller "Crea tu propio totem" enfocado en chicos de 8 a 12 años. La jornada continuará a las 17:00 horas con la proyección de "Cine Ballet - Cenicienta" a cargo de Clara Dixon, y finalizará a las 18:00 horas con la presentación de la propuesta de música infantil "Tres Frutitas", interpretada por Gabriel, Sara y Leo.

El domingo 19 de julio el rincón de lectura volverá a estar disponible por la tarde. A las 16:30 horas se realizará un taller de teatro de sombras facilitado por Pía Cuentacuentos, destinado a niños a partir de los 4 años. Para el cierre de la jornada del domingo, a las 18:00 horas, el grupo Circo Silvestre ofrecerá el espectáculo familiar "Circo, risas y rock and roll", recomendado para mayores de 4 años.

La grilla de actividades se reanudará la semana siguiente con propuestas de cine de animación. El lunes 20 de julio a las 17:00 horas se proyectará el film animado "La isla de los monstruos". Posteriormente, el miércoles 22 de julio a la misma hora se presentará la película de animación "Espíritu de lobo".

Desde la organización informaron que las infancias deben concurrir y permanecer en el establecimiento acompañadas en todo momento por una persona adulta responsable. Asimismo, se aclaró que para formar parte de los diferentes talleres los interesados deben inscribirse directamente en el lugar 30 minutos antes del comienzo de cada actividad. Por otra parte, las entradas para las proyecciones de las películas se podrán retirar de manera anticipada en las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal a partir del miércoles 8 de julio a las 17:00 horas.

EBW