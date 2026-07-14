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Por Redacción Red43

Restringen el tránsito en la Ruta Provincial 12 por el estado de la calzada

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que el tramo Paso del Sapo–empalme con la Ruta Nacional 25 permanece transitable únicamente para vehículos 4x4 debido al estado de la calzada.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informó este martes que la Ruta Provincial N°12, en el tramo que une Paso del Sapo con el empalme de la Ruta Nacional N°25, se encuentra habilitada únicamente para vehículos con tracción 4x4.

 

La medida responde a las condiciones que presenta la calzada, afectada por la acumulación de barro y agua en distintos sectores del recorrido, lo que dificulta la circulación de vehículos convencionales.

 

Desde el organismo provincial solicitaron extremar las precauciones al transitar por la zona y recordaron que, ante cualquier emergencia o consulta sobre el estado de las rutas, se encuentra disponible la línea gratuita de Protección Ciudadana 0800-666-2447.

 

 

 

R.G

 

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