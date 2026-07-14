Restringen el tránsito en la Ruta Provincial 12 por el estado de la calzada

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut informó este martes que la Ruta Provincial N°12, en el tramo que une Paso del Sapo con el empalme de la Ruta Nacional N°25, se encuentra habilitada únicamente para vehículos con tracción 4x4.

La medida responde a las condiciones que presenta la calzada, afectada por la acumulación de barro y agua en distintos sectores del recorrido, lo que dificulta la circulación de vehículos convencionales.

Desde el organismo provincial solicitaron extremar las precauciones al transitar por la zona y recordaron que, ante cualquier emergencia o consulta sobre el estado de las rutas, se encuentra disponible la línea gratuita de Protección Ciudadana 0800-666-2447.

R.G