Esquel será sede del 49° Congreso Argentino de Producción Animal

La ciudad de Esquel recibirá en noviembre el 49° Congreso Argentino de Producción Animal, un evento clave para profesionales, técnicos y estudiantes del sector agropecuario que reunirá a referentes del ámbito científico e institucional para debatir sobre los desafíos y la innovación en los sistemas productivos de la región y el país. El encuentro presencial se desarrollará los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2026 en el predio de la Sociedad Rural de Esquel, bajo el lema de la cordillera a la estepa, ciencia e innovación en sistemas productivos desafiantes. Esta consigna busca reflejar la gran diversidad del territorio patagónico, sus variaciones climáticas, sus ambientes particulares y el manejo de la fauna autóctona y asilvestrada.

De forma simultánea se realizará el VIII Congreso Americano de Cunicultura en el Centro Cultural Esquel Melipal, organizado por la Red Argentina de Cunicultura, lo que añade relevancia a las jornadas que tendrán lugar en la localidad cordillerana. Con respecto a las temáticas del congreso principal, las secciones abordarán un amplio abanico de áreas fundamentales como genética y mejoramiento animal, reproducción y fertilidad, salud animal, nutrición y alimentación, así como la producción de semillas forrajeras y recursos forrajeros. También se debatirá sobre sistemas de producción, ambiente, bienestar animal, etología, tecnología de productos pecuarios, enseñanza y extensión ganadera.

En este marco, la organización recordó que la fecha límite para el envío de resúmenes científicos y trabajos de divulgación está fijada para el 14 de junio de 2026. La organización del evento está a la cabeza de la Asociación Argentina de Producción Animal junto con instituciones de enorme peso como el INTA, CONICET Patagonia Norte, el ISET N° 815, el Programa Nacional de Sanidad Animal del Senasa, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad del Chubut, la Universidad Nacional del Comahue y el Municipio de Esquel.

A su vez, el encuentro ya cuenta con las declaraciones de interés por parte del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, el Concejo Deliberante de Trevelin y la Legislatura de la Provincia de Chubut. Para inscripciones, consultas de aranceles y presentación de trabajos, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial de la organización o seguir las novedades del día a día a través de la cuenta de Instagram oficial congresoaapa2026.