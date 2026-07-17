Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Expo Invierno 2026
17 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Los emprendedores, protagonistas de la Expo Invernal: "Es un lugar lindo para mostrar lo que hacemos"

Además de los espectáculos, la feria reúne a emprendedores que encontraron en la producción artesanal una fuente de trabajo y un espacio para mostrar sus creaciones a turistas y vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el comienzo del receso invernal, la Expo Invernal volvió a abrir sus puertas en el Estadio Municipal de Esquel y, además de la amplia programación artística, los emprendedores y artesanos se convirtieron en uno de los grandes atractivos para quienes recorren la feria.

 

Decenas de stands exhiben productos elaborados en la ciudad y la región: artesanías, tejidos, trabajos en resina, impresiones 3D, decoración y múltiples propuestas que invitan a vecinos y turistas a llevarse un recuerdo de Esquel mientras apoyan la producción local.

 

 

 

 

Entre quienes participan se encuentra Cumelen Artesanías, un emprendimiento dedicado a la elaboración de piezas en resina y macramé que forma parte de la Expo por quinta edición consecutiva. Sus integrantes destacaron el valor que tiene este espacio para quienes trabajan de manera independiente.

 

"Hace cinco expos que participamos. Estamos re contentos de que nos tengan en cuenta y de poder participar, porque la verdad es que es un lugar lindo para mostrar lo que hacemos y además para que el turismo también se pueda llevar un recuerdito de Esquel", expresaron.

 

El proyecto nació hace tres años, cuando sus creadores buscaban una alternativa laboral. Con el tiempo, lo que comenzó como un hobby terminó convirtiéndose en una fuente de ingresos.

 

"Changueábamos, así que tuvimos que buscar algo y empezamos a emprender con la resina. Después cada uno empezó a tener su trabajo y es algo que empezó como un hobby y hoy actualmente yo trabajo desde lo que es con pedidos de resina y macramé", contaron.

 

Quienes quieran conocer sus trabajos pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como Cumelen Artesanías o comunicarse por WhatsApp al 2945-402851.

 

 

 

La feria también recibe a cientos de visitantes que aprovechan las vacaciones para recorrer los puestos. Entre ellos, un niño que visitó la Expo junto a su familia contó que, aunque todavía no había comprado nada, lo que más le llamó la atención fueron "las cosas 3D", una de las propuestas que también despierta la curiosidad del público.

 

La Expo Invernal continuará durante el fin de semana con la participación de emprendedores, artesanos y una nutrida agenda de artistas locales, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para disfrutar de las vacaciones de invierno en Esquel.

 

 

MA

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nora Claudia Saulo QEPD
2
 Impactante vuelco de un colectivo: Cayó desde un puente y hay un conductor desaparecido
3
 ¿Cómo ayudar a un chico a aprender a leer y escribir? Recomendaciones de un especialista
4
 Esquel inaugura el parque solar más importante de Chubut
5
 Agostina Kadomoto asumirá la banca del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante
1
 La Sala de Partos del HZE fue nombrada en homenaje a la enfermera Nivia Alonqueo
2
 Pantallas, errores y correcciones: qué deben saber las familias sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura
3
 El sendero de Huella Andina tendrá una nueva pasarela
4
 "Todos por Santi": convocan a un mate bingo solidario en Esquel
5
 La historia de un artista distinto: cantaba en las fiestas de 15 pero ahora por 200 dólares “anima” los velorios
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -