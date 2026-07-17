Los emprendedores, protagonistas de la Expo Invernal: "Es un lugar lindo para mostrar lo que hacemos"

Con el comienzo del receso invernal, la Expo Invernal volvió a abrir sus puertas en el Estadio Municipal de Esquel y, además de la amplia programación artística, los emprendedores y artesanos se convirtieron en uno de los grandes atractivos para quienes recorren la feria.

Decenas de stands exhiben productos elaborados en la ciudad y la región: artesanías, tejidos, trabajos en resina, impresiones 3D, decoración y múltiples propuestas que invitan a vecinos y turistas a llevarse un recuerdo de Esquel mientras apoyan la producción local.

Entre quienes participan se encuentra Cumelen Artesanías, un emprendimiento dedicado a la elaboración de piezas en resina y macramé que forma parte de la Expo por quinta edición consecutiva. Sus integrantes destacaron el valor que tiene este espacio para quienes trabajan de manera independiente.

"Hace cinco expos que participamos. Estamos re contentos de que nos tengan en cuenta y de poder participar, porque la verdad es que es un lugar lindo para mostrar lo que hacemos y además para que el turismo también se pueda llevar un recuerdito de Esquel", expresaron.

El proyecto nació hace tres años, cuando sus creadores buscaban una alternativa laboral. Con el tiempo, lo que comenzó como un hobby terminó convirtiéndose en una fuente de ingresos.

"Changueábamos, así que tuvimos que buscar algo y empezamos a emprender con la resina. Después cada uno empezó a tener su trabajo y es algo que empezó como un hobby y hoy actualmente yo trabajo desde lo que es con pedidos de resina y macramé", contaron.

Quienes quieran conocer sus trabajos pueden encontrarlos en Facebook e Instagram como Cumelen Artesanías o comunicarse por WhatsApp al 2945-402851.

La feria también recibe a cientos de visitantes que aprovechan las vacaciones para recorrer los puestos. Entre ellos, un niño que visitó la Expo junto a su familia contó que, aunque todavía no había comprado nada, lo que más le llamó la atención fueron "las cosas 3D", una de las propuestas que también despierta la curiosidad del público.

La Expo Invernal continuará durante el fin de semana con la participación de emprendedores, artesanos y una nutrida agenda de artistas locales, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para disfrutar de las vacaciones de invierno en Esquel.

MA