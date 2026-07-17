Impactante vuelco de un colectivo: Cayó desde un puente y hay un conductor desaparecido

Un micro de larga distancia de la empresa Vía TAC volcó este viernes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires, y cayó desde un puente de aproximadamente seis metros de altura. El siniestro dejó varios pasajeros heridos y uno de los choferes permanece desaparecido mientras continúan las tareas de búsqueda.

La unidad había partido desde Laboulaye, en Córdoba, con destino final a Moreno, en Buenos Aires, realizando también un recorrido por la provincia de San Luis. A bordo viajaban alrededor de 20 personas, entre adultos y niños.

Investigan si una ráfaga de viento provocó el accidente

Las primeras pericias apuntan a que una fuerte ráfaga de viento habría hecho que el conductor perdiera el control del colectivo mientras atravesaba un puente.

El accidente ocurrió en una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas. En gran parte del centro y este de la provincia de Buenos Aires se mantiene una alerta amarilla por tormentas y vientos intensos, un factor que ahora forma parte de la investigación para determinar cómo ocurrió el vuelco.

Pasajeros heridos y un chofer desaparecido

Tras el accidente, personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, ambulancias y rescatistas trabajaron para asistir a los ocupantes del micro.

Todos los pasajeros fueron evacuados y trasladados al Hospital Municipal de Carmen de Areco. Entre ellos se encuentra un bebé, que también recibió atención médica.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de uno de los conductores, quien permanece desaparecido.

El relato de un pasajero

Maximiliano, uno de los pasajeros, contó cómo fueron los instantes previos al vuelco en declaraciones al canal TN. "Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida y nos están llevando al hospital", relató.

El hombre también aseguró que, segundos antes del accidente, uno de los choferes habría intentado salir del colectivo. "Intentó abrir la puerta lateral e intentó saltar. Ahora no lo encuentran. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue quien me contó eso", afirmó.

Continúan las pericias

Las fuerzas que intervienen en el operativo mantienen la búsqueda del conductor desaparecido y trabajan para establecer con precisión las causas del accidente.

Mientras tanto, el tránsito sobre ese sector de la Ruta Nacional 7 presenta restricciones y se recomienda circular con precaución debido al mal tiempo.

O.P.