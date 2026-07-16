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Por Redacción Red43

Investigan caso de abuso y violencia contra una menor en Esquel

Ocurrió el 12 de julio. Hay dos acusados. Se dispuso 60 días de prisión preventiva y prohibición de acercamiento para familiares del acusado y se investiga quién fue la segunda persona que participó del hecho.
Por Redacción Red43

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Conforme la urgencia del caso, un juez habilitó la feria judicial a pedido de la fiscalía de Esquel. Luego dispuso 60 días de prisión preventiva y ordenó una prohibición de acercamiento para familiares del acusado.

 

El juez de garantías Jose Luis Ennis, dispuso 60 días de prisión preventiva para un hombre, acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en Esquel. La medida se resolvió en una feria judicial habilitada a pedido de la fiscal Rafaella Riccono, a cargo de la Agencia de Abuso Sexual y Violencia de Género de Esquel.

 

Según la investigación, el hecho ocurrió el 12 de julio de madrugada, en la vía pública, cerca de un Colegio Salesiano. El acusado, junto a otra persona aún no identificada, golpeó y abusó sexualmente de la víctima. 

 

El caso se inició con una denuncia y la declaración de la víctima en Cámara Gesell. El agresor fue detenido y se le realizó el protocolo de abuso agudo.

 

En la audiencia de control de detención, la fiscal General, Rafaella Riccono pidió la apertura de investigación y la prisión preventiva del acusado por seis meses. La defensa, a cargo de Marco Ponce, propuso como alternativa una prohibición de acercamiento. El juez concedió la apertura de investigación y ordenó 60 días de prisión preventiva.

 

El detenido está imputado por lesiones agravadas por violencia de género, abuso sexual agravado por haber sido cometido por dos personas y amenazas coactivas. La fiscalía de Esquel pidió además una prohibición de acercamiento para la madre, el hermano y la cuñada del acusado.

 

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