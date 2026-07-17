Por la final del Mundial, se suspende la Expo Invierno este domingo

Sonia Baliente, subsecretaria de Cultura de Esquel, explicó la suspensión y reprogramación de actividades de la Expo Invierno en su edición del día domingo, que coincidirá con la final del Mundial de Fútbol 2026.



La primera jornada el día jueves, tuvo una gran asistencia pese a la lluvia: “El día está lluvioso y demás, pero está bueno para venirse, quedarse y pasar desde la tarde a la noche”, una jornada que tuvo como cierre a Miguel Ibáñez: “con un poco de chamamé y cumbia campera. Y ahí también los emprendedores, artesanas y artesanos, empezando su trabajo, empezando a dar a conocer sus cosas”.



La Expo, programada hasta el día domingo, verá suspendida la edición de dicho día: “Respecto al partido de la Selección, decidimos suspender la actividad de la noche. Más allá de que capaz que quede un horario o un ratito, todo el armado significa estar un tiempo que está bueno aprovechar para mirar a la selección, obviamente”.



El encuentro en torno al Mundial, un evento histórico: “Así que vamos todos a mirar el partido y a festejar lo que venga, sea el resultado que sea”.



Los feriantes y artistas tendrán una nueva oportunidad de presentarse en futuros eventos: “Seguramente buscaremos otro espacio para que suceda esa feria más adelante, o acompañaremos como siempre las ferias que sucedan en Esquel. Y con la convocatoria de artistas que estaba para el domingo, los vamos a ir repartiendo en distintas actividades que hacemos de acá a fin de año. Seguramente los convocamos”, concluyó Baliente.

Cine y actividades para todas las edades en los espacios municipales

Baliente celebró el regreso del Cine Auditorio Municipal, con nuevas películas para todas las edades: “Toy Story, Minions, que estuvieron con las entradas agotadas en el primer fin de semana. Y ahora tenemos viernes, sábado, lunes y martes. Y lunes y martes hay dos funciones de Toy Story. Así que para que todo el mundo la pueda ver. Y hay estreno de Supergirl”.

Otra propuesta que ya está en marcha es el Espacio Cultural para Infancias en el Melipal: “Un lugar para ir a jugar, para ir a hacer dibujos, pinturas, talleres. Hay espectáculos de títeres, de música. Y la verdad que hubo muy linda convocatoria y repercusión, porque las familias fueron a pasar el rato en la confitería y un pequeño bufet. Se cruzan a la plaza a jugar, a la Plaza del Cielo vuelven. Y resultó un espacio muy agradable y muy ameno para la familia".



SL

