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16 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel inaugura el parque solar más importante de Chubut

La Cooperativa 16 de Octubre pondrá en marcha el Parque Solar Arroyo Seco, una obra que permitirá generar energía renovable para Esquel, Trevelin y la región. Participará el gobernador Ignacio Torres.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre inaugurará este jueves el Parque Solar Arroyo Seco, una obra que representa un avance en materia de energías renovables y que permitirá incorporar generación propia al sistema eléctrico de Esquel, Trevelin y la región.

 

El proyecto fue impulsado con el objetivo de avanzar hacia la autogeneración mediante fuentes limpias y reducir progresivamente la dependencia de energía proveniente de otros sistemas de abastecimiento.

 

 

 

La planta cuenta con 594 paneles fotovoltaicos y tendrá una capacidad de generación cercana a los 300 kilowatts de potencia alterna, energía que será incorporada a la red eléctrica local.

 

Desde la Cooperativa destacaron que el parque constituye una inversión estratégica para el desarrollo energético de la zona y un paso hacia una matriz más sustentable, con producción local de energía renovable.

 

La obra fue desarrollada con el acompañamiento de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) y YPF Solar, mientras que las tareas de montaje estuvieron a cargo de la empresa CREnergy.

 

Con su puesta en funcionamiento, el Parque Solar Arroyo Seco se posicionará como uno de los proyectos fotovoltaicos más importantes de Chubut y permitirá generar energía equivalente al consumo anual de cientos de hogares.

 

 

 

La inauguración se realizará este jueves en el marco de la visita del gobernador Ignacio Torres a Esquel, quien participará de la agenda oficial junto a autoridades provinciales, municipales y de la Cooperativa 16 de Octubre.

 

 

 

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