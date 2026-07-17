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17 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Calzada con nieve en las rutas 40 y 26

Vialidad Nacional emitió el primer parte vial para Chubut, advirtiendo sobre presencia de nieve, barro y neblina en los tramos que unen Río Mayo con la ruta 26 y Sarmiento. Piden extrema precaución. 
Por Redacción Red43

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El primer informe del Plan Invernal emitido por Vialidad Nacional para la provincia de Chubut detalló complicaciones en la circulación debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región.

 

El reporte oficial señala que en la Ruta Nacional Número 40, específicamente en el tramo que conecta Río Mayo con el empalme de la Ruta Nacional 26, la calzada presenta acumulación de nieve. Una situación idéntica se registra en la Ruta Nacional 26 en el trayecto hacia Sarmiento, donde además se advierte por la presencia de banquinas inestables con acumulación de nieve y barro.

 

Las autoridades viales confirmaron que se registran nevadas y neblina en la zona, acompañadas por ráfagas de viento. Ante este panorama, se sumó la advertencia por la presencia de animales sueltos en los sectores mencionados. Actualmente, los equipos viales se encuentran trabajando en el lugar para despejar la calzada y distribuir sal con el objetivo de mejorar la adherencia.

 

Desde el organismo nacional enfatizaron la necesidad de transitar con extrema precaución por los corredores afectados. Para acceder al estado actualizado de la totalidad de las rutas nacionales en la provincia, los usuarios pueden ingresar al sitio web oficial del gobierno nacional dedicado al estado de las rutas.

 

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