Encontraron golpeado y alcoholizado al papá de Ángel, el nene asesinado a golpes en Comodoro

Un nuevo episodio vinculado a la familia de Ángel López, el niño de 4 años cuyo crimen conmocionó a Comodoro Rivadavia en abril de este año se registró durante la noche de este miércoles 15 de julio.

Según se pudo saber a través de fuentes policiales, Luis Armando López, padre del menor, fue hallado golpeado y en estado de intoxicación alcohólica en la vía pública y debió ser trasladado al Hospital Regional.

El hecho ocurrió cerca de las 21:50, cuando personal de la Comisaría Seccional Cuarta intervino en la intersección de Polonia y 10 de Noviembre, tras recibir un aviso sobre una persona lesionada.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre sentado sobre la vía pública, con visibles golpes en distintas partes del cuerpo y en aparente estado de ebriedad. Posteriormente fue identificado como Luis López, padre de Ángel, el niño cuya muerte derivó en una de las investigaciones judiciales más sensibles que atravesó la ciudad en los últimos meses.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales debido al alto grado de intoxicación alcohólica que presentaba al momento de ser asistido, López manifestó inicialmente no recordar cómo había llegado hasta ese lugar.

Por ese motivo, una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional, donde recibió atención médica y fue sometido a los controles de rigor.

Ya en el centro asistencial, una vez evaluado por el personal médico, el hombre indicó que momentos antes había mantenido una discusión con su pareja y con un sobrino de ella, quienes —según su propio relato— lo habrían agredido físicamente entre ambos.

Siempre según las mismas fuentes policiales, López presentaba múltiples golpes distribuidos en distintas partes del cuerpo, aunque las lesiones no revestían gravedad y se encontraba fuera de peligro.

El hombre quedó en observación médica mientras aguardaba recuperarse del estado de intoxicación alcohólica para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el presunto ataque.

Por el momento, la investigación continúa y no trascendieron medidas judiciales adoptadas respecto de las personas señaladas por López como presuntos agresores.

Fuente: ADN